Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 31 Temmuz 2026 On Numara çekilişi tamamlandı. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar ve büyük ikramiye tutarı kamuoyuyla paylaşıldı.

Kazandıran numaralar

31 Temmuz 2026 tarihli On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde açıklandı:

5 - 6 - 8 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 43 - 46 - 49 - 51 - 53 - 63 - 73 - 76 - 77

Büyük ikramiye 5.133.581 TL

Çekilişte büyük ikramiye tutarı 5.133.581 TL olarak belirlendi. İkramiyenin hangi kupona isabet ettiği ve diğer ikramiye kategorilerine ilişkin detaylar, Milli Piyango'nun resmi sonuç ekranında yer alıyor.

On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?

On Numara çekilişine katılan vatandaşlar, kuponlarını Milli Piyango Online resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Kazanan talihlilerin ikramiyelerini belirtilen süre içerisinde ilgili noktalardan teslim alabilecekleri bildirildi.