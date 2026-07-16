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Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ettiği öğrenilirken, dosyaya ilişkin adli sürecin sürdüğü belirtildi. Yetkililer tarafından soruşturmanın kapsamına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, süreç kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

TİYATRO oyuncusu Levent Üzümcü hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üzümcü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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