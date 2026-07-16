TİYATRO oyuncusu Levent Üzümcü hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üzümcü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Üzümcü hakkında, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Mahkemenin kararının ardından Üzümcü tutuklanmayarak serbest bırakıldı.
Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ettiği öğrenilirken, dosyaya ilişkin adli sürecin sürdüğü belirtildi. Yetkililer tarafından soruşturmanın kapsamına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, süreç kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.