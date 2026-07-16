ŞANLIURFA'da doğum yaptıktan sonra sağlık durumu ağırlaşan ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybeden Edanur Yaman'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra Davutoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre Edanur Yaman, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 sıralarında Şanlıurfa'daki özel bir hastanede sezaryen yöntemiyle doğum yaptı. Doğumun ardından sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine genç anne, ertesi gün ileri tetkik ve tedavi amacıyla Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi

Harran Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Edanur Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Genç annenin ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklandı

Olayın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında doğumu gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra Davutoğlu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Davutoğlu, nöbetçi mahkeme tarafından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kesin ölüm nedeni incelemeyle belirlenecek

Yetkililer, Edanur Yaman'ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak otopsi ile tıbbi bilirkişi incelemelerinin ardından netlik kazanacağını belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü bildirildi.