ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO)...

Dün itibarıyla resmi internet sitesinden edindiğim bilgilere göre 6 bini aşkın üyesi var...

Bu anlamda resmi internet sitesindeki cümle aynen şöyle:

"Odamız, altı bini aşkın üyesi, modern altyapısı ve başarılı çalışmaları ile ilçemizin en önemli sivil toplum örgütü ve kurumlarından birisi haline gelmiştir"…

Çok doğru...

Buna kimsenin en küçük itirazı olmaz, olamaz...

ALTSO, gerçekten bu memleketin önemli ve devasa bir sivil toplum kuruluşu...

Peki, yapısal anlamda böylesine önemli ve devasa bir sivil toplum kuruluşu, yönetimsel anlamda ne durumda...

Sizi bilmem ama gönül rahatlığı içinde "Çok iyi durumda" ya da "İyi durumda" diyemiyorum şahsen...

Eray Erdem Başkanlığındaki ALTSO son ilk yıldır hep sınıfta kalıyor...

Geçmiş dönemleri mumla arıyor yani...

Yukarıdaki satırlar, geçtiğimiz günlerde yine bu köşede yer almıştı...

Tekrar hatırlatmak durumunda kaldım...

Çünkü...

Fazla geçmişe gitmeden, Alanya'nın son günlerdeki gündemine şöyle bir göz atalım...

Daha doğrusu, ALTSO'nun can damarı olan "Esnaf" ile ilgili gündeme...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aykut Kaya, esnafın KDV ile ilgili sorununu TBMM gündemine taşımış ve temel gıda maddelerini yüzde "Bir" KDV ile satın alan esnafın, satış yaparken yüzde 10 KDV uygulamak zorunda kaldığını ve budurumun büyük bir vergi yüküne neden olduğunu vurgulamıştı...

Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci gibi pek çok esnaf odası başkanı da Milletvekili Kaya'ya esnafın sesi olduğu için teşekkür ederek destek vermişti...

İşte tam da bu noktada aklıma ALTSO Başkanı Eray Erdem geldi...

Öyle ya...

Bu memleketin en büyük esnaf örgütünün başkanı...

Esnafın KDV sorunu ile ilgili bir şeyler söyledi mi diye hafızamı şöyle bir yokladım...

"Tık" bile çıkmadı...

Belki gözümden kaçmıştır düşüncesiyle küçük çaplı bir araştırma yaptım...

Yine "Tık" bile olmadığını gördüm...

Eray Başkan'ın gündeme düşen en son açıklaması, Alanya Vergi Dairesi binası ile ilgili...

Pek çok esnafı birebir ilgilendiren KDV gibi önemli bir konuyu görmemesi ya da ne bileyim, görmemezlikten gelmesi tuhafıma gitti doğrusu...

Kör olası şeytan, aklıma "Esnaf Eray Başkan'ın umurunda değil demek ki" düşüncesini getirdi...

Lafı fazla sündürmeden, Milletvekili Kaya'nın bir cümlesi ile noktayı koyalım...

Ne demişti Kaya...

“Esnafımızın eridiğine birebir şahit olan bir milletvekili olarak uyarıyorum; bu çağrılar dikkate alınmazsa yarın çok geç olabilir”...

Evet Eray Başkan...

Ne yazık ki...

Yarın çok geç olabilir...

Kaldı ki, hem Adalet ve Kalknıma Partisi (AK Parti) hem de Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) aktif siyaset yapmış bir isimsin...

Bu işleri iyi bilmen lazım...

Nokta...

Yılmaz Bağışlar'ın romanı beğenildi

ALANYA Belediyesi eski meclis üyelerinden, inşaat mühendisi ve yazar Yılmaz Bağışlar, yeni yayımlanan "Naula’da Bir Gemi Ustası" adlı romanının tanıtımını yapmaya başlarken, eserini “Alanya Kalesi’nden Kolanoros’a uzanan bir zaman yolculuğu” olarak tanımladı...

Romanın, günümüz ile Antik Roma dönemini mistik bir anlatım diliyle bir araya getirdiğini belirten Bağışlar, tarihi gerçeklik ile kurgusal olayları iç içe geçirerek okuyucuya farklı bir deneyim yaşatmayı amaçladığını ifade etti...

Bağışlar, kitabın satışından elde edilecek tüm gelirin, Alanya Atatürkçü Düşünce Derneği ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle öğrencilere burs olarak aktarılacağını da açıkladı...

Tek işi "Yazmak" olan ve başkaca bir işten anlamayan birisi olarak, eli kalem tutan herkese sonuna kadar saygı duyarım...

Bu anlamda sevgili dostum Yılmaz Bağışlar'ı yürekten kutluyorum...

Kitabı en kısa sürede edinip, okuyacağım...

Sizlere de tavsiye ederim...

Nokta...

İYİ Parti Alanya'dan Ankara'ya çıkarma

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Tandoğan Meydanı’nda “Bayrak Açıyorum” mitingi düzenledi...

Yaklaşık 100 bin kişinin Türk bayraklarıyla katıldığı mitingde parti bayrağı bulunmazken, Dervişoğlu, “Bugün burada parti yok, hizip yok, şahsi hesaplar yok...

Tandoğan Meydanı’nda sadece ve sadece Türkiye var. Terörsüz Türkiye yalanıyla ülkeyi bölmek isteyenlere bayrak açıyorum" dedi...

Mitinge katılanlar arasında İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve ekibi de vardı...

Ankara Tandoğan Meydanı'na adeta çıkarma yaparak Alanya'yı temsil eden Başkan Er, "Genel Başkanımız tarafından düzenlenen mitinge katılım oldukça yoğun oldu...

Bizler de Alanya teşkilatı olarak meydandaki yerimizi aldık ve mitinge destek olduk" ifadelerini kullandı...

Son tahlilde Başkan Hilmi Er, ekibi ile birlikte çalışkanlığı ve fedakarlığı ile dikkat çekerek takdir toplamaya devam ediyor...

Nokta...

Refik Özdemir sahip çıkıyor

TÜRK Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Alanya Fahri Tanıtım Kurulu (FTK) Başkanı Refik Özdemir, üstlendiği anlamlı görevin sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmek için tüm gücüyle mücadele etmeye devam ediyor...

Alanya iş dünyasının başarılı isimlerinden Refik Özdemir, milli değerlere her zaman, her ortamda ve her şartta sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgularken, "Vatanın birliği için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin her zaman yanındayız...

Onların hatıralarını yaşatmak ve bıraktıkları kutsal emaneti gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmak temel görevimizdir" ifadelerini kullandı...

Başarılarının devamını dilerim Refik Başkan...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

DAHA çocuk denilecek yaşta aktif siyasetle ilgilenmeye başlayan, gönül verdiği davasının uğruna her türlü fedakarlığı yapan ve yapmaya devam eden, mensubu olduğu partisinin her kademesinde görev alan, halen ilçe başkanı olarak görevine devam eden, önümüzdeki pazar günü yapılacak kongreye tek aday olarak girmesi beklenen, siyaset dünyasının sevilen ve sayılan isimlerinin başında gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ