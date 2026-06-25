CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) içinde ortaya çıkan yönetim krizi ve iki başlılık, CHP'li beldiyelere de yansıdı doğal olarak...

"Seçilmiş genel başkan" Özgür Özel'in yerine, yargı kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu'un atanmasını kabul etmeyen bazı miletvekilleri ve belediye başkanları CHP'den istifa ettiler, malumunuz...

İşte bu gelişmeler yaşanırken, gazetecilik refleksi ie gözlerimizi Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e çevirdik...

Kulaklarımızı da dört açtık...

Gece geç saatler itibarı ile bu yazının yazıldığı ana kadar Osman Başkan'dan herhangi bir açıklama, hareket, ya da ne bileyim bir işaret gelmedi...

Ancak bu "Gelmeyecek" anlamını taşımaz...

Şöyle ki...

Osman Özçelik'in, CHP Alanya Belediye Başkanı Adayı yapılmasında ve akabinde seçilmesinde büyük emek ve katkıları olan İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve ekibi, tavırlarını "Özgür Özel'den yana" açıkça ortaya koydular...

Bu nedenle görevden alınacakları bile konuşulmaya başlandı...

Osman Başkan'ın yaşanan gelişmeler karşısında sessiz kalmaya devam edip, hiç bir şey yokmuş gibi hareket edeceğini düşünmüyorum doğrusu...

Partisinden istifa ettiğini açıklaması "An meselesi" bana göre...

Diğer taraftan...

CHP'den isitifa eden bazı milletvekilleri ve belediye başkanları, soluğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) aldılar...

Törenlerle AK Parti saflarına katıldılar...

Bu durumun Osman Başkan için de geçerli olduğunu düşünüyorum...

Modaya uyup, AK Parti saflarına katılmaması için hiç bir sebep yok...

Kaldı ki, Osman Başkan'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki söylentiler, Alanya'da aylar öncesinden dillendirilmeye başlanmıştı zaten...

"Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz" misali, hazır zeminin bulmuşken bu fırsatı kaçıracağını düşünmüyorum...

Osman Başkan'ın CHP ile öyle ahım şahım göbek bağı filan da yok...

Durum böyle olunca partisinden istifa edip, AK Parti saflarına geçeceği yönündeki beklentiler hayli yüksek...

Peki, Osman Başkan CHP'den istifa ederse başta yardımcıları olmak üzere, ekibi ne yapar?..

Bunlardan birisi ve en dikkat çekici olanı Nazmi Zavlak, misal...

Zavlak, siyasi anlamda CHP içinde büyümüş, yetişmiş bir isim...

İçinde yetiştiği camiayı bir kalemde silip atar mı?..

Bu soruya "Şimdilik" kaydıyla net bir yanıt vermem mümkün değil...

Son tahlilde Alanya siyaseti önemli gelişmelere gebe...

Nasıl bir sonuç çıkacağını hep birlikte bekleyip, göreceğiz...

Nokta...



Bülent Kandemir'den Kamacı'ya tam destek

SON günlerin en hareketli partisi CHP olduğu için, mevzular dönüp dolaşıp, CHP'de yaşanan gelişmelere çıkıyor...

Bunlardan birisi de Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve ekibinin Antalya'da ortaya koyduğu tavır oldu...

Bülent Başkan dedi ki...

"Antalya İl Başkanımız Nail Kamacı'nın görevden alınmasına rağmen, örgüt iradesine ve demokrasiye olan inancımızdan asla vazgeçmiyoruz...

Alanya CHP İlçe Örgütü olarak, yeni il binamızda bir araya gelerek Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde iktidar yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürdüğümüzü bir kez daha ortaya koyduk...

Yeni il binamızın tanıtımının ardından, İl Başkanımız Nail Kamacı ile birlikte Antalya Cumhuriyet Meydanı'na yürüdük...

Yürüyüş boyunca yükselen'Butlan kararlarına hayır', 'Örgüt iradesi teslim alınamaz' sloganlarıyla demokrasiye, parti içi hukuka ve halkın iradesine sahip çıktık...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü makamlar değil örgütüdür..

Örgütün sesi susturulamaz, iradesi yok sayılamaz, mücadelemiz, halkın iktidarını kurana kadar sürecektir"...

Söylenecek fazla bir şey yok, durum ortada...

Nokta...

Kadın futbolcularımızın takdiri hak eden başarısı

ALANYA'DA siyaset dışında da önemli gelişmeler yaşanıyor...

İşte bunun en güzel örneği...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi’nde sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Alanyaspor Kadın Futbol Takımı, Isparta Davraz Gençlik ve Spor’u 7-0 gibi net bir skorla geçerek çeyrek final biletini aldı...

Milli Egemenlik Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor’a farklı galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Rukiye Kılıç, 14 ve 15’inci dakikada Nisa Nur Akça, 20’nci dakikada İlayda Kiremitçioğlu, 33 ve 55’inci dakikada Havva Nur Şanlıtürk ve 77’nci dakikada Aleyna Ersoy kaydetti...

Daha önce oynadığı 5 maçın tamamını kazanan Alanyaspor, oynadığı son grup maçında da hanesine 3 puanı yazdırarak grup maçlarını 18 puanla lider olarak tamamladı...

Alanyaspor’un çeyrek finaldeki rakibi ise 12’nci grubu lider olarak bitiren Kütahya temsilcisi Akıncılarspor oldu...

Heyecanla beklenen çeyrek final karşılaşması 4 Temmuz’da oynanacak...

Emeği geçenleri, alın teri dökenleri, Alanya'ya bu gururu yaşatanları yürekten kutluyorum...

Nokta...

Işık Ailesi'nin mezuniyet gururu

ALANYA siyasetinin genç ve başarılı isimlerinden Alaaddin Işık ve ailesi, kızlarının mezuniyet sevincini ve gururunu hep birlikte yaşadılar...

Eşi Serap Işık ile birlikte biricik kızları Azra'nın mezuniyet törenine katılan Alanya Belediye Meclisi Üyesi Alaaddin Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...

"Azram'ın ilkokul mezuniyeti...

Yeni yolculuğunda yolun da bahtın da hep açık olsun...

Seni çok seviyorum canım kızım"...

Ben de Işık Ailesi'ni kutluyor ve sevgili Azra'ya üstün başarılarının devamını diliyorum...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA turizmine uzun yıllardan bu yana hizmet eden, sahibi olduğu otellerde hayata geçirdiği örnek uygulamalarla müşteri memnuniyetinin artmasını sağlayarak turizm sektörüne her anlamda örnek olan, samimi, güler yüzlü tavırları ve mütevazi kişiliği ile gönüleri fetheden, Alanya turizm camiasının sevilen, sayılan ve güvenilir isimlerinin başında gelen, yılların duayen turizmcisi Mehmet Fatih Kantarcı'ya...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ