KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde yaşanan vahşet, tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Babasının kayıp olduğunu öne sürerek jandarmaya ihbarda bulunan bir kişinin, cinayetin faili olduğu ortaya çıktı. Yapılan detaylı incelemelerde babasını öldürdüğü, cesedini parçaladığı ve evin bahçesindeki tuvalete gömdüğü belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Temmuz'da Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.A., birlikte yaşadığı babası Yusuf A.'dan haber alamadığını öne sürerek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan ekipler, ilk etapta çevrede ve köyde araştırma yaptı.

Çelişkili ifadeler şüphe uyandırdı

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, kayıp ihbarında bulunan Ö.A.'nın ifadelerindeki çelişkileri fark etti. Bunun üzerine baba ile oğlun birlikte yaşadığı evde Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla detaylı arama gerçekleştirildi.

Evde yapılan incelemelerde korkunç gerçek ortaya çıktı. Evin eklentisinde bulunan tuvalette yapılan kazı çalışmasında Yusuf A.'ya ait olduğu belirlenen ceset parçalarına ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaparken, ceset parçaları otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

5 kişi gözaltına alındı

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından Ö.A. ile birlikte olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen toplam 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yusuf A.'nın oğlu Ö.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki diğer şüpheliler B.A., H.A.A., E.A.K. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cinayetin işleniş şekli, nedeni ve diğer şüphelilerin olaydaki rolünün ayrıntılı şekilde araştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili adli ve kriminal incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Köyde büyük üzüntüye neden olan vahşet sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.