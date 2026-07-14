Spor, yalnızca madalya kazanmak değildir. Spor; disiplin, sabır, fedakârlık ve vazgeçmeden hedefe yürüyebilmektir. İşte bu değerleri genç sporculara kazandıran kulüpler, geleceğin başarılı bireylerini de yetiştiriyor.

Alanya'nın gururu Doğuş Taekwondo Fight Academy, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kulübün başarılı sporcusu Ayşen Oktay, Antalya'da düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonası seçmelerinde gösterdiği üstün performansla altın madalyanın sahibi oldu. Bu önemli zafer sayesinde Ayşen, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanarak hem kulübünü hem de Alanya'yı gururlandırdı.

Bu başarının ardında yalnızca birkaç dakikalık müsabaka yok. Aylar süren antrenmanlar, dökülen alın teri, disiplinli çalışma ve inanç var. Her madalya, sporcunun olduğu kadar onu yetiştiren antrenörlerin ve ailesinin de ortak emeğinin bir sonucudur.

Doğuş Taekwondo Fight Academy, Türk sporuna kazandırdığı başarılı sporcularla adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç yeteneklerin doğru eğitim ve sağlam bir karakterle yetiştirildiği bu kulüp, gelecekte de nice şampiyonlar çıkaracağının sinyallerini veriyor.

Ayşen Oktay'ı bu anlamlı başarısından dolayı gönülden tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası'nda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek yeni başarılara imza atacağına inanıyoruz.

Altın madalya, bir başarının simgesidir; ancak asıl altın değerinde olan, o madalyaya giden yolda gösterilen emek, azim ve inançtır. Yolun açık olsun Ayşen...