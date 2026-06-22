MEMLEKETİN her anlamda "Mihenk taşlarından" birisi olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), vatandaşların gösterdiği büyük teveccüh ile geniş bir tabana sahip olan, Alanya'da "Söz sahibi" olmayı başaran bir siyasi partidir, hiç kuşkusuz...

MHP, siyasi parti olmasının yanı sıra bir ülküye hizmet eden "Dava oluşumudur"...

Yaşam biçimidir...

MHP içinde aktif siyaset yapmak öyle kolay değildir...

Öncelikle "Yürek" ister...

Emek ister...

Fedakarlık ister...

Karşılıksız "Hizmet" ister...

Bu kavramları benimsemeyenler, göze almayanlar, siyaseti "Çıkar ve menfaat" gözeterek yapmaya çalışanlar, MHP çatısı altında asla barınamaz, yer bulamazlar...

İşte bu nedenlerdendir ki, MHP aynı zamanda bir "Okuldur"...

Bu okulun sıralarında oturmak, kendini sürekli geliştirmek, memlekete ve davaya hizmet edebilmek de öyle her babayiğite nasip olmaz...

ALANYA'DA TÜRKDOĞAN GERÇEĞİ

İşte bunların hepsini alt alta koyarak oluşturulan pencereden baktığımız zaman Alanya'da öne çıkan isimlerin başında "Mustafa Türkdoğan" gelir...

Türkdoğan, "Çocuk" denilecek yaşlarda adım attığı bu davanın içinde yoğrularak büyümüş, kendini geliştirmiş bir isimdir...

"Davaya hizmet eden babayiğit" sıfatını taşımayı sonuna kadar hak etmiştir...

İşte bu "Babayiğit", geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Alanya İlçe Başkanı olarak atandı...

2022 yılının Ağustos ayında MHP Alanya İlçe Başkanlığı görevinden ayrılan Türkdoğan, yaklaşık dört yıl sonra yeniden görevinin başına dönmüş oldu...

Bana göre, MHP Alanya camiası açısından çok da iyi oldu...

Böyle düşünen sadece ben değilim...

MHP Alanya camiasının, hatta camiadan olmayanların bile büyük çoğunluğu böyle düşünüyor...

İnanmayan varsa çıksın sokağa sorsun vatandaşlara...

Siyasetle yakından ilginenlerin de, uzaktan takip edenlerin de aynı fikirde olduğunu açık ve net bir şekilde göreceklerdir...

Son tahlilde, 5 Temmuz Pazar günü yapılacak MHP Alanya İlçe Kongresi öncesinde taşlar "Curk" diye yerine oturmuş oldu...

ŞİMDİ GÖZLER YÖNETİMDE

MHP Alanya İlçe Kongresine tek aday olarak girmesi muhtemel Mustafa Türkdoğan'ın yönetime kimleri alacağı, hangi isimlere yer vereceği merakla bekleniyor...

Bir tarafta meraklı bekleyiş var ama diğer tarafta da "Güven" var...

Deniliyor ki...

"Başkan Türkdoğan, bu davaya hizmet eden ve edecek olan, siyaseti sadece hizmet aracı olarak gören, bu anlamda her türlü fedakarlığı göze alan isimlerle yoluna devam eder"...

Olması gerken de bu zaten...

Sözü fazla uzatmaya gerek yok aslında...

Demem o ki...

Camianın ve tabanın arzusuyla, Genel Başkan Bahçeli'nin tercihiyle MHP Alanya camiası adına verilecek en doğru karar verilmiştir...

Bizlere de "Alanya adına hayırlı olsun" demek düşer...

Ve başarılar dilemek...

Nokta...

Adem Murat Yücel ABD tribünlerinde



TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup oldu...

Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye, Dünya Kupası’na maalesef veda etmek durumunda kaldı...

Arkasına aldığı büyük desteğe rağmen, Milli Takımımızın Dünya Kupası'ndan elenmesi, herkesi üzdü elbette...

Geride ise sadece hatıralar kaldı...

İşte bu hatırlardan birisi de önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücele ait...

Milli Takımı desteklemek için Amerika'ya giden Yücel, tribünlerdeki yerini alırken, sosyal medya hesabından da güzel bir fotoğraf paylaştı...

Yücel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı...

"2026 FIFA Dünya Kupası’nda A Millî Takımımızın Paraguay ile oynayacağı ikinci maçta, takımımıza destek vermek üzere San Jose Bay Area’daki Levi’s Stadium’da yerimizi aldık...

Haydi Türkiye"...

Türk insanı, taraftar olarak elinden geleni yaptı ancak olmadı...

Yapacak bir şey yok...

Nokta...

Alanya turizm camiası karara tam destek verdi

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı Basın Sözcüsü Alper Gencelli, Adalet Bakanlığı’nın turizm bölgelerinde güvenliğe yönelik yaklaşımına destek vererek hanutçuluk ve rahatsız edici davranışlara karşı “Sıfır tolerans” çağrısı yaptı...

Alanya özelinde değerlendirmelerde bulunan Gencelli, Kleopatra ve Keykubat plajları başta olmak üzere sahil bandında zaman zaman yaşanan ısrarcı yönlendirmeler ve rahatsız edici davranışların bölge imajını olumsuz etkilediğini belirtti...

Gencelli, turistleri rahatsız eden her türlü baskı, tehdit, aldatma ve hanutçuluk faaliyetlerine karşı “sıfır tolerans” uygulanması gerektiğini ifade ederken, bu konuda yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının ve sektör temsilcilerinin ortak hareket etmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi...

Bu açıklamaya katılmamak mümkün değil...

Özellikle "Yerel yönetimler" vurgusu çok önemli...

Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik ve ekibinin, bu anlamda neler yapacağını ısrarla takip edeceğiz...

Nokta...

Tanrıseven'e bir ödül daha

ALANYA'NIN unutulmaz Kaymakamları arasında yer alan Dr. Hasan Tanrıseven, başarılarını bir ödül daha alarak taçlandırdı...

By Protokol Dergisi tarafından düzenlenen Gümüş Kariyer Ödülleri kapsamında verilen “Yılın Stratejik Araştırma Ödülü” halen Kırklareli Vali Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Hasan Tanrıseven’e takdim edildi...

Teşekkür mesajı paylaşan Tanrıseven, “Ödülü, üniversiteden hocam olan Sayın Hasan Tahsin Fendoğlu’nun elinden almak bu başarıyı daha da anlamlı kıldı...

Hakkın yolunda, halkın hizmetinde aşkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı...

"Alanya Kaymakamı" denilince akla gelen ilk isimlerden birisi olan Dr. Hasan Tanrıseven'i yürekten terik ederim...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA siyaset dünyasında uzun zamandan beri aktif olarak yer alarak kadınların sesi olan, halen Alanya İlçe Başkanı olarak görev yaptığı partisini her ortamda başarıyla temsil eden, zaman zaman yaptığı açıklamalarla dikkat çeken, Alanya'nın sorunlarını gündeme taşımak ve çözüm yolları üretmek adına elinden geleni yapmaya gayret gösteren, sevilen ve sayılan kadın siyasetçilerin başında gelen Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Yıldız Serdaroğlu'na...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ