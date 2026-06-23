ÖNCE şunu söyleyeyim...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) gibi, 20 küsur yıldır iktidarda olan, Recep Tayyip Erdoğan gibi kitleleri peşinden sürükleyen bir lideri olan siyasi partilerde il ya da ne bileyim ilçe başkanlığı, veya mahalle temsilciliği gibi görevler yapmak kolaydır...

Kaptırırsın kendini "İktidar rüzgarına" yoluna devam edersin...

Kimse sizden fazla bir şey beklemez...

İl ya da ilçe başkanı mısın...

Parti büyüklerinin yaptığı açıklamaların arkasına saklanır, durumu idare eder gidersin...

Tıpkı Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı'nın yaptığı gibi...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) misali, ana görevi "Ana Muhalefet Partisi" olarak kalmakmış gibi siyaset yapan siyasi partilerde görev yapmak da kolaydır...

Kaptırırsın kendini "Ana muhalefet rüzgarına" yoluna devam edersin...

Tıpkı Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir'in yaptığı gibi...

Ancak...

Madalyonun bir de diğer yüzü var...

Ne iktidarda ne de ana muhalefette olmayan partilerde siyaset yapmak gibi...

Bunun en güzel örneklerinden birisi İYİ Parti...

Ve İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er...

Başkan Er'in, oldukça tecrübeli bir siyasetçi olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz...

Bu anlamda bir sıkıntı yok...

İşte Alanya'nın bu tecrübeli siyasetçisi, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı...

Ya da bir çağrı...

Dedi ki...

"Çok kıymetli Alanyalı hemşehrilerim...

DEM Partisi ve yandaşları, 27-28 Haziran tarihlerinde ülkemizin muhtelif şehirlerinde bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük mitingleri düzenleyeceklermiş...

Türkiye Cumhuriyeti'ne, al bayrağımıza, şehitlerimize, gazilerimize ve onların aziz hatıralarına karşı yapılan bu meydan okumayı görüyoruz...

Bu meydan okumaya karşılık olarak, Genel Başkanımız sayın Musavat Dervişoğlu'nun önderliğinde 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda saat 18.00'de bir araya geliyoruz...

Değerli Alanyalı hemşehrilerim...

Partili, partisiz ve partiler üstü olarak ülkesini, vatanını, milletini ve al bayrağını seven tüm hemşehrilerimizi gerçekleştireceğimiz bu mitinge davet etmek istiyoruz...

Bu mitingle beraber, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, eşitsizliğe ve ihanete bayrak açıyoruz"...

Hilmi Başkan'ın yaptığı bu çağrı değerli ve önemli...

Buradaki dert, iktidar ya da ana muhalefet olmak değil...

Peki ne?...

Bayrak...

Bence bu çağrıya kulak verin...

Kulak verelim, vermeliyiz...

Nokta...

Yusuf Yılmaz Müdür cansiperane çalışıyor

YUSUF Yılmaz...

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü...

Pek çok kere bizzat şahit oldum, telefonu susmuyor, sürekli birileri arıyor...

Yusuf Müdür, her anlamda gerçekten elinden geleni yapıyor, herkese yardımcı olmaya çalışıyor...

Olabilecek talepleri anında yerine getiriyor...

Ancak olması mümkün olmayan taleplerle de karşılaşıyor...

Neden olamayacağını da bir bir anlatıp, ikna ediyor...

Makam odasının kapısı sürekli açık...

İnsanlar kolaylıkla ulaşıp, dertlerini, sorunlarını anlatabiliyor...

Bu tür makamlarda oturanların kolay ulaşılabilir olabilmeleri çok önemli...

Makam odasına gelenleri iki tane sekreterden geçiren, kapısında saatlerce bekleten ne müdürler gördüm ben...

Son tahlilde Yusuf Müdür, kimseyi mağdur etmemek adına gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor...

Yürekten tebrik ederim...

Nokta...

Gülizar Altay'dan kaymakama kitap

ALANYA'NIN yetiştirdiği yazarlardan Gülizar Altay, Kaymakam Şakir Öner Öztürk'ü makamında ziyaret ederek kitabını hediye etti...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisini dinlerken ve çalışmalarını takip ederken, devletin sadece bir makam değil, aynı zamanda büyük bir adanmışlık ve hizmet sorumluluğu olduğunu bir kez daha düşündüm...

Göreve başladığı günden bu yana yangında, selde, afette ve vatandaşın ihtiyaç duyduğu her anda sahada olan; makamın konforundan ziyade milletin derdiyle hemhâl olmayı tercih eden bir devlet insanı profili çiziyor...

Bazı insanlar görev yapar, bazıları ise görevine ruhunu katar...

Sayın Kaymakamımız da ülkesine hizmet etmek için özenle yetişmiş, devlet terbiyesiyle yoğrulmuş, çalışkanlığı ve gayretiyle örnek olan isimlerden biri olarak bende derin bir iz bıraktı"...

Gülizar Altay'ı, yeni kitabından dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum...

Nokta...

Ferhan Kaplan memnun ediyor

ALANYA sahnelerinin sevilen sanatçısı Ferhan Kaplan, sahne aldığı mekanlarda fark yaratmaya devam ediyor...

Alanya'nın nezih mekanlarında sahne alan Ferhan Kaplan, gerek "Ud"u gerekse muhteşem sesiyle dinleyenlerini mest ederken, gönüllerde adeta taht kuruyor...

Ferhan Kaplan'ı dinlemenin ayrıcalık olduğunu ifade den vatandaşlar, "Kulaklarımızı yormayan o güzel temposuyla keyfimize keyif katıyor...

Kendisini dinlemek gerçekten bir ayrıcalık...

Söylediği şarkılarla ruhumuzu dinlendiren sevgili Ferhan Kaplan'a yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar...

Doğru söze ne denir...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

SOSYAM medya ile YouTube yayınlarında turizm değerlendirmeleri yapan Yılgör Demirtaş’ın Alanya hakkında kullandığı ifadeler ilçede tartışma yarattı... Demirtaş’ın “Alanya’dan vazgeçin”, “turist yok”, “plajlar boş”, “dolandırıcılar yeri” ve “faili meçhul cinayetlerin bol olduğu bir yer” şeklindeki sözleri, turizm sektörü temsilcileri ve Alanya kamuoyunda tepkiyle karşılandı... Haddini bilmeden Alanya ile ilgili ipe sapa gelmez açıklamalar yapan Yılgör Demirtaş'a...

ÇOK YILDIZLI ZAYIF