BURSA'nın Osmangazi ilçesinde araç park etme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da olaya karışmasıyla büyüyen kavgada 3 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Panayır Mahallesi 2'nci Derman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde araç park etme nedeniyle iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların aile bireylerinin de olaya dahil olmasıyla kontrolden çıktı.

Bıçaklar çekildi

Yaşanan arbede sırasında taraflardan bazıları bıçak kullanırken, çıkan kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, çevrede de geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan biri ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer iki yaralı ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahallede panik yaşandı

Kavga sırasında çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşlar yaşananları korku dolu gözlerle izledi. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede detaylı inceleme başlatırken, kavgaya karışan kişilerin belirlenmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.