İSTANBUL'un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazası, büyük bir faciaya ramak kala atlatıldı. Ters yönden caddeye dönmeye çalışan cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç refüjü aşarak yol kenarındaki bir iş yerine girdi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, kaldırımda yürüyen vatandaşlar ezilmekten son anda kurtuldu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MYB 332 plakalı cipin sürücüsü, ters yönden caddeye giriş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce refüjü aştı, ardından telefon ve aksesuar satışı yapılan iş yerine çarparak durabildi.

Yayalar son anda kurtuldu

Kazanın yaşandığı sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Aracın hızla üzerlerine doğru geldiğini gören yayalar son anda kaçarak ezilmekten kurtuldu. Olayda bir kadının ayağından hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hasar gören cip ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Yaşanan korku dolu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, cipin refüjü aşarak iş yerine daldığı ve kaldırımdaki vatandaşların son anda kaçmayı başardığı görüldü.

"Burada her gün kaza oluyor"

Bölge esnafından Hasan Karamanlı, benzer kazaların sık sık yaşandığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Karamanlı, "Karşı yoldan ters yöne bandın üzerinden geçerken hakimiyetini kaybetti. Fren yerine gaza basınca dükkana çarptı. Kimseye bir şey olmadı ama bir kadının ayağı zedelendi. Burada sürekli kaza oluyor. Artık bir önlem alınması gerekiyor. Her gün aynı tehlikeyi yaşıyoruz" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın kesin nedeni yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak.