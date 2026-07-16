AKARYAKIT fiyatlarında araç sahiplerini üzecek yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 17 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarına yeni zam yapılması bekleniyor. Zamların yürürlüğe girmesi halinde birçok ilde akaryakıt fiyatları tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşacak.

Edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına yaklaşık 3,90 TL, benzinin litre fiyatına ise yaklaşık 1,00 TL zam yapılması bekleniyor. Zamların, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki yükselişin etkisiyle pompaya yansıtılacağı belirtiliyor.

Motorindeki artış dikkat çekiyor

Beklenen zamla birlikte en yüksek artış motorin grubunda yaşanacak. Yaklaşık 3,90 TL'lik artışın ardından birçok şehirde motorin fiyatlarının 75 TL seviyesine yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Benzinde ise yaklaşık 1 TL'lik artış öngörülüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

15 Temmuz itibarıyla bazı büyükşehirlerde pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 64,51 TL

Motorin: 69,96 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64,35 TL

Motorin: 69,80 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 65,46 TL

Motorin: 71,07 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir

Benzin: 65,75 TL

Motorin: 71,34 TL

LPG: 31,19 TL

Fiyatlar nasıl belirleniyor?

Akaryakıt fiyatlarının oluşumunda Brent petrolün varil fiyatı, döviz kuru, rafineri maliyetleri ve uluslararası ürün fiyatları belirleyici rol oynuyor. Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler ile döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarının sık aralıklarla güncellenmesine neden oluyor.

Sektör temsilcileri, uluslararası piyasalardaki dalgalanmanın sürmesi halinde önümüzdeki dönemde akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor. Zamların, resmi olarak yürürlüğe gireceği tarihte pompaya yansıması bekleniyor.