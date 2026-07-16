Alanya’da faaliyetlerine başlayacak olan Summer GYM Spor Salonu, düzenlenecek görkemli bir törenle cumartesi günü kapılarını açacak. Seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilecek açılışa, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin de katılım sağlayacak.

DÜNYA FEDARASYONUNDA DA ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENİYOR

Türkiye’de vücut geliştirme ve fitness branşlarının en üst yöneticisi olan Koray Girgin, aynı zamanda IFBB Dünya Federasyonu Asbaşkanlığı görevini de yürütüyor. Girgin’in Alanya ziyareti, kentin spor yatırımları açısından önemli bir buluşma olarak değerlendiriliyor.

GİRİŞİM MİLLİ SPORCU ALİ İHSAN YÜKSEKKAYA’DAN

Summer GYM Spor Salonu’nun açılışına, Alanyalı milli sporcu ve TVGFBF Antalya İl Temsilcisi Ali İhsan Yüksekkaya’nın girişimleriyle Koray Girgin’in katılım sağlayacağı öğrenildi. Açılışın, Alanya’nın spor altyapısına ve fitness sektörüne katkı sunacak önemli organizasyonlardan biri olması bekleniyor. Yeni spor salonunun hizmete girmesiyle birlikte Alanya’da sporcuların ve sporseverlerin modern imkanlarla buluşması hedeflenirken, açılış töreninin spor camiasından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR