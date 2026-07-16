SOSYAL medya fenomeni Danla Bilic'in sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde eski ameliyat bölgesinde gelişen enfeksiyon nedeniyle yeniden operasyon geçireceğini duyuran Bilic'in ameliyatının başarılı geçtiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilic, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmişte yaptırdığı Aquafilling uygulaması nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarının yeniden nüksettiğini açıklamıştı. Yüksek ateş, şiddetli ağrı ve enfeksiyon şikayetleri nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırılan fenomen isim, doktorların yaptığı incelemelerde eski ameliyat bölgesinde dolgu maddesi kalıntıları ile enfeksiyon tespit edildiğini belirtmişti.

Yakın çevresinden açıklama geldi

Operasyonun ardından sosyal medyada Bilic'in yakın çevresine ait olduğu öne sürülen mesajlaşmalar gündeme geldi. Paylaşılan ekran görüntülerinde ameliyatın başarılı geçtiği ve Bilic'in sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Danla Bilic'in yakın arkadaşı Ece Kırtanır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fenomen ismin operasyonu başarıyla atlattığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Paylaşılan mesajlarda, "Ameliyattan çıktı" ve "Şu an iyi" ifadeleri yer alırken, Bilic'in tedavisinin hastanede doktor kontrolünde sürdüğü öğrenildi.

Aquafilling nedeniyle ikinci kez operasyon

Danla Bilic, daha önce yaptığı açıklamalarda yıllar önce yaptırdığı Aquafilling uygulamasının hayatındaki en büyük pişmanlıklardan biri olduğunu dile getirmişti. Bilic, estetik amaçlı uygulanan bu dolgunun yıllar sonra ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ve bu nedenle birden fazla ameliyat geçirmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Uzmanlara göre Aquafilling, estetik amaçlı kalıcı hacim kazandırmak için kullanılan sentetik bazlı dolgu uygulamalarından biri olarak biliniyor. Ancak bazı kişilerde yıllar sonra enfeksiyon, doku reaksiyonları, kronik ağrı ve farklı sağlık problemlerine neden olabiliyor.

Doktor gözetiminde tedavisi devam eden Danla Bilic'in sağlık durumunun iyi olduğu ve iyileşme sürecinin yakından takip edildiği belirtildi.