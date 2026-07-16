Bülent Kandemir, "Öğretmenlerimizin dile getirdiği talepler bir ayrıcalık isteği değil, eğitim sisteminin daha adil ve daha güçlü hale gelmesine yönelik haklı beklentileridir. Bu talepler diyalogla çözüme kavuşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDE ŞİDDETE VE BASKIYA KARŞIYIZ

CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, demokratik haklarını kullanan eğitim emekçilerine yönelik müdahalelerin kabul edilemeyeceğini belirterek, şiddetin ve baskının hiçbir sorunu çözmeyeceğini vurguladı. Kandemir, "Hak arayan öğretmenlere copla, gözaltıyla veya baskıyla karşılık verilmesi eğitim camiasını da toplumsal vicdanı da yaralamaktadır. Eğitim sorunları güvenlikçi anlayışla değil, ortak akıl ve uzlaşıyla çözülebilir." şeklinde konuştu. Ankara'daki öğretmen eylemlerine yönelik müdahaleler çeşitli eğitim örgütleri tarafından da eleştirildi.

ÖĞRETMENİN ONURU GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİDİR

CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, güçlü bir eğitim sisteminin ancak mesleki itibarı korunan, ekonomik ve sosyal hakları güvence altına alınmış öğretmenlerle mümkün olacağını ifade etti. Bülent Kandemir, "Öğretmenin onurunu korumak, çocuklarımızın geleceğini korumaktır. Eğitim emekçilerinin sesini kısmaya çalışmak yerine onların sorunlarına kalıcı çözümler üretmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak öğretmenlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi