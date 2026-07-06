GEÇTİĞİMİZ günlerde "Başkan Eray Erdem yine sınıfta kaldı" başlıklı bir yazı yazmıştım...

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, söz konusu yazıyla ilgili bir açıklama gönderdi...

Aynı zamanda telefonla da arayıp, detaylı bir şekilde izah etti...

Eray Başkan'ın açıklamasına geçmeden önce şunu açık yüreklilikle söyleyeyim...

Yanılmışım...

Ya da ne bileyim, eksik araştırmışım...

Eray Başkan'ın açıklaması şöyle:

"Sayın İbrahim İpbüker,

gazetenizin bugünkü sayısında yayımlanan köşe yazınızı şaşkınlıkla okudum.

Doğrusu, meslek hayatını araştırmaya, sorgulamaya ve doğruluğu esas almaya adamış bir gazetecinin, bu kez araştırmanın zahmetine katlanmadan kalem oynatmış olabileceği ihtimalini düşünmek bile beni üzdü. Daha da ilginci, aradığınız bilgilerin önemli bir kısmı, görev yaptığınız gazetenin arşivinde dahi sizi bekliyor olmasına rağmen…

Benim üzülmem şahsi bir duygudur. Ancak asıl kaygım, eksik bilgiyle oluşabilecek kamuoyu algısı ve size olan güvenin azalmasıdır. Çünkü gazetecilikte kalemin gücü, ancak doğru bilgiyle anlam kazanır.

Bu nedenle, yalnızca kendi gazetenizde yayımlanan haberleri değil, farklı basın kuruluşlarında yer alan açıklamalarımı da tarafınıza iletiyorum. Eminim ki yılların gazetecilik birikimine sahip biri olarak, cevap hakkının da en az eleştiri hakkı kadar kıymetli olduğuna siz de inanıyorsunuz.

Açıkçası, günümüzde herhangi bir arama motoruna birkaç anahtar kelime yazıldığında dahi KDV uygulamalarına ilişkin yaptığım açıklamalara, verdiğim demeçlere ve yürüttüğümüz çalışmalara ulaşmak birkaç dakikadan fazla sürmüyor. Hatta teknolojiyle arası çok iyi olmayan biri bile bu bilgilere rahatlıkla erişebilirken, sizin gözünüzden kaçmış olması doğrusu dikkat çekici.

Dahası, şahsi sosyal medya hesaplarıma kısa bir göz atılmış olsaydız, konuya ilişkin girişimlerimiz, açıklamalarımız ve takip ettiğimiz süreç bütün açıklığıyla görülebilirdi.

Malum olduğu üzere gerçek bir köşe yazısı varsayımlarla değil; belgeyle, bilgiyle ve araştırmayla inşa edilen köşe yazısıdır. Bu nedenle okuduğum yazının, tanıdığım gazetecinin titizliğini değil, olsa olsa yoğun bir günün talihsiz bir ihmâlini yansıttığını düşünmek istiyorum.

İşinizi kolaylaştırmak adına, kısa bir araştırmayla ulaşılabilecek haberleri, kupürleri ve belgeleri sizinle paylaşıyorum. Bunu size cevap vermekten çok, kamuoyunun doğru bilgilenmesine katkı sunmak ve sorumlu gazetecilik anlayışına duyduğum saygının bir gereği olarak görüyorum.

İnanıyorum ki, gerçekler ışığında yapılacak yeni bir değerlendirme; hem okuyucularınıza hem de gazetecilik itibarına yakışan yaklaşım olacaktır."

Öyle anlaşılıyor ki, Eray Başkan'a bir "Özür" borcum var...

Bu borcumu ödemiş olayım...

Hata yapmak insanlara mahsustur...

Nokta...

Yusuf Yılmaz Müdür durmaksızın çalışıyor

GERÇEKTEN övgüyü sonuna kadar hak eden yönetcileri görmezden gelmek, yok saymak bana göre büyük haksızlık...

Bu nedenle Alanya'da görev yapan yöneticileri her zaman yakından takip eder, övgü ya da eleştirilerimi açık yüreklilikle ifade ederim...

Alanya'da övgüyü sonuna kadar hak eden yöneticilerden birisi de İlçe Mili Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, hiç kuşkusuz...

Yusuf Müdür'ün son ziyareti ile ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı...

"Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz; İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul bahçesinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında, hayırseverimiz Mithat Bileydi tarafından okul bahçesine yaptırılacak kantin ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilecek spor salonu için görüş alış verişi yapıdı"...

Gerçekten durmaksızın çalışan Yusuf Hoca'yı yürekten tebrik ederim...

Nokta...

Emeklilerimizin beklentisi büyük

ÖNCE şunu söyleyeyim...

2018 yılından bu yana ben de emekliyim...

İlk aylarda 850 lira maaşla başladım...

Evet evet yanlış okumadınız, bildiğiniz 850 lira...

Bugün asgari ücret yaklaşık 28 bin lira...

Benim aldığım emekli maaşı ise 20 bin lira...

Hadi ben çalışıyorum da iyi kötü geçinmeyi başarıyorum...

Bu memlekette çalışamayan ve 20 bin lira ile geçinmek zorunda olan milyonlarca emekli var...

Tüm Emekliler Sendikası Alanya Şubesi yönetimi ve üyeleri seslerini duyurmak adına sürekli açıklama yapıyorlar...

Yerden göğe kadar haklılar...

Hani o bizi kıskanan Avrupa var ya...

İşte o ülkelerin emeklileri, bir aylık maaşlarıyla Alanya'da günlerce tatil yapabiliyorlar...

Bugün yarın emekli maaş zam oranı açıklanacak...

2026 yılı için emekli maaşlarında yeniden düzenleme yapılacak...

Bu süreçte özellikle emeklilerin feryadı mutlaka duyulmalı...

Nokta...

Tanrıseven'den önemli uyarılar

HASAN Tanrıseven...

Bir dönem Alanya Kaymakamı olarak başarıyla görev yaptı...

Halen Kırklareli Vali Yardımcısı olarak devlete hizmet etmeye devam ediyor...

Alanya günlerinde yakından tanıdığım bir bürokrat...

Zorluklara karşı göğüs geren, asla pes etmeyen bir yapısı var...

"Elif" gibi, her daim dimdik ayakta, hayat tecrübesi oldukça fazla...

Geçenlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, daha doğrusu uyarı...

Dedi ki,

"Çocuğun başarılı olsun istiyorsan, kızma, güven ve teşvik et"...

Odukça önemli bir uyarı...

Kesinlikle dikkate alın...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Müdürü olarak pek çok önemli hizmet ve yatırımların kazandırılmasına öncülük ederek Alanya'ya uzun yıllar hizmet ettikten sonra Ankara'ya transfer olan ve Ankara'da Alanya'yı başarıyla temsil etmeye devam eden, üstlendiği görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirmesiyle bilinen, Alanya kamuoyunun sevip, saydığı başarılı isimlerden birisi olan Keçiören Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü İlyas Şirin'e...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ