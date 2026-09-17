Antalya’nın Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel’i silahla öldürdüğü iddia edilen Sefer C., olayın ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu yakalandı. Karakuyu Mahallesi’nde meydana gelen olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli için jandarma ekipleri Korkuteli kırsalında geniş çaplı çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİ KIRSAL ALANDA YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin şüphelinin gidebileceği bölgeler üzerinde yoğunlaştırdığı çalışmalar gece saatlerinde sonuç verdi. Sefer C., saat 00.00 sıralarında Korkuteli kırsalında yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin yapılması amacıyla ilgili jandarma birimine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

OLAY KARAKUYU MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre olay, Korkuteli’nin Karakuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu belirtilen Ayşegül Coşkun ile anne ve babasının bulunduğu eve giden şüphelinin, burada yaşanan olay sırasında Ayşegül Coşkun, Cemile Engel ve Ahmet Engel’i silahla vurduğu bildirildi. Üç kişinin yaşamını yitirmesinin ardından şüpheli bölgeden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili süreçte jandarma tarafından ifade ve delil toplama işlemlerinin yürütülmesi, olay yeri incelemesinden elde edilen bulgular ile diğer delillerin soruşturma dosyasında bir araya getirilmesi bekleniyor. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilecek. Bundan sonraki aşamada uygulanacak adli tedbirlere ise dosyadaki deliller doğrultusunda yetkili yargı mercileri karar verecek.

AİLE İÇİ ŞİDDETTE KORUYUCU TEDBİRLER

Türkiye’de aile içi ve kadına yönelik şiddet vakalarında 6284 sayılı Kanun kapsamında çeşitli koruyucu ve önleyici tedbirler uygulanabiliyor. Şiddete uğrayan veya şiddet tehlikesi altında bulunan kişiler kolluk birimlerine, savcılıklara ve ilgili kamu kurumlarına başvurabiliyor. Mevzuat kapsamında şartların oluşması halinde uzaklaştırma, iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme ve korunan kişiye veya bulunduğu yerlere yaklaşmama gibi tedbirler gündeme gelebiliyor. Somut olayda hangi tedbirlerin daha önce uygulanıp uygulanmadığına ilişkin değerlendirme ise yalnızca soruşturma dosyasındaki resmi kayıtlarla kesinlik kazanacak.

ACİL DURUMLARDA 112 VE KADES

Şiddet tehdidiyle karşılaşılması veya acil bir risk oluşması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden kolluk kuvvetlerinden yardım istenebiliyor. Kadınlar ayrıca İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden de acil yardım çağrısı oluşturabiliyor. Yetkililer, özellikle tehdit ve şiddet riskinin bulunduğu durumlarda olay büyümeden resmi makamlara başvurulmasının ve mevcut tedbir kararlarının ihlal edilmesi halinde bunun kolluk birimlerine bildirilmesinin önemine işaret ediyor.

KORKUTELİ GENİŞ BİR KIRSAL ALANA SAHİP

Korkuteli, Antalya’nın iç kesimlerinde, Beydağları’nın arka bölümünde yer alan ve geniş kırsal alanlara sahip ilçelerinden biri. Korkuteli Kaymakamlığının yayımladığı bilgilere göre ilçede düzlükler, tepeler, tarım arazileri, orman ve fundalık alanlar geniş yer kaplıyor. İlçe ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve yayla turizmine dayanıyor. Bu coğrafi yapı, kırsal bölgelerde gerçekleştirilen arama çalışmalarında geniş bir alanın kontrol edilmesini gerektirebiliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Üç kişinin yaşamını yitirdiği olayın bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayın meydana geliş biçimi, elde edilen deliller ve şüphelinin ifadesi adli soruşturma kapsamında değerlendirilecek. Kesin hukuki nitelendirme ve şüphelinin cezai sorumluluğuna ilişkin karar ise yürütülecek yargılama sürecinin ardından mahkeme tarafından verilecek.