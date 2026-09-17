TÜRK Toraks Derneği Astım ve Alerji Çalışma Grubu YK Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Bozkurt, Türkiye’de resmi verilere göre yaklaşık 3,5-4 milyon kişinin astım hastası olduğunu, gizli vakalarla birlikte bu sayının daha yüksek olabileceğini belirtti.

Türkiye’de yapılan araştırmalarda astım sıklığının erişkinlerde yüzde 2 ile 10 arasında değiştiğini belirten Bozkurt, çocuklarda ise bu oranın yüzde 0,7 ile yüzde 21 arasında bildirildiğini söyledi. Uzmanlar, çocuklarda tekrarlayan öksürük, oyun oynarken yaşıtlarından daha çabuk yorulma, nefes alıp vermede zorlanma ve gece artan öksürük gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Astım vakalarındaki artışta çevresel faktörlerin önemli rol oynadığı belirtiliyor. Küresel iklim değişikliği, hava kirliliği, kentleşme ve alerjenlere daha fazla maruz kalınması hastalığın yaygınlaşmasında etkili olabiliyor. Özellikle nem oranı yüksek bölgelerde ev tozu akarları ve küf mantarları astım riskini artırabiliyor. Trafik kaynaklı hava kirliliği de şehirlerde yaşayan kişiler için önemli bir risk faktörü olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre astım belirtileri bazı durumlarda farklı hastalıklarla karıştırılabiliyor. Erişkinlerde KOAH, bronşit, reflü ve kalp yetmezliği; çocuklarda ise bronşiyolit, reflü, yabancı cisim kaçması ve bazı genetik hastalıklar astıma benzer şikayetlere neden olabiliyor. Bu nedenle uzun süren öksürük, tekrarlayan nefes darlığı ve göğüste sıkışma gibi şikayetlerde uzman değerlendirmesi önem taşıyor.

Kaynak: TRT HABER