ALANYA’YI SMS Grup Efeler Ligi’nde temsil eden ON Hotels Alanya Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Başantrenör Serkan Oğuz yönetimindeki Alanya ekibi, 9 Eylül’de başlayan ortak kamp kapsamında Ziraat Bankkart ile antrenmanlar gerçekleştirirken, kampın son gününde iki ekip antrenman maçında karşı karşıya geldi.

Yeni sezon öncesinde takımın son durumunu görmek ve oyuncuların maç temposunu artırmak açısından önem taşıyan mücadelede ON Hotels Alanya Belediyespor etkili bir performans ortaya koydu.

İLK SETTE ÇEKİŞMELİ MÜCADELE

Karşılaşmanın ilk setinde iki ekip de oyunun kontrolünü ele geçirmek için mücadele etti. Çekişmeli geçen bölümün son anlarında hata yapmayan Alanya temsilcisi, seti 25-23 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

İkinci sette oyun üstünlüğünü daha belirgin şekilde eline alan ON Hotels Alanya Belediyespor, rakibine 25-18 üstünlük kurarak setlerde durumu 2-0’a getirdi.

ÜÇÜNCÜ SETİ DE ALANYA EKİBİ KAZANDI

Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Ziraat Bankkart karşısında üstünlüğünü korudu. Seti 25-21 kazanan ON Hotels Alanya Belediyespor, antrenman maçından 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Alanya’da gerçekleştirilen ortak kamp boyunca iki takım, antrenmanların yanı sıra hazırlık karşılaşmalarıyla yeni sezon öncesinde eksiklerini görme ve oyuncuların performanslarını değerlendirme fırsatı yakaladı.

OĞUZ: ‘SONUÇ KADAR TAKIMIN GELİŞİMİ DE ÖNEMLİ’

ON Hotels Alanya Belediyespor Başantrenörü Serkan Oğuz, kampın ardından yaptığı değerlendirmede Ziraat Bankkart gibi güçlü bir rakiple gerçekleştirilen çalışmaların kendileri açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Oyuncularının sahadaki mücadelesinden ve takım uyumundan memnun olduğunu ifade eden Oğuz, hazırlık döneminde geliştirmeleri gereken noktaların da bulunduğuna dikkat çekti. Oğuz, kendileri için hazırlık karşılaşmalarında alınan sonuç kadar takımın gelişiminin de önemli olduğunu vurguladı.

HEDEF LİGE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMAK

Yeni transferlerin takıma uyum sürecini hızlandırmayı ve takım içindeki organizasyonu geliştirmeyi hedefleyen Alanya temsilcisi, ortak kampın tamamlanmasının ardından yeni sezon çalışmalarına devam edecek.

Teknik ekip, hazırlık sürecinin kalan bölümünde takımın fiziksel ve taktiksel seviyesini yükselterek ON Hotels Alanya Belediyespor’u yeni sezona en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyor.