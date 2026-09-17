TRENDYOL Türkiye Süper Futbol Ligi’nde 6. hafta heyecanı öncesinde karşılaşmaları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Corendon Alanyaspor’un 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacağı mücadelede düdük Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Alper Akarsu’da olacak.

Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak. Alper Akarsu’nun yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Yusuf Susuz ile İstanbul bölgesinden Selim Şenöz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Şanlıurfa bölgesinden Ömer Faruk Gültekin olacak.

AKARSU, ALANYASPOR’UN 2 MAÇINI YÖNETTİ

Alper Akarsu, kariyerinde daha önce Alanyaspor’un 2 karşılaşmasında görev yaptı. Turuncu-yeşilli ekibin Akarsu yönetiminde çıktığı iki mücadele de 2023-2024 sezonunda Türkiye Kupası’nda oynandı.

Alanyaspor, söz konusu karşılaşmalardan birinde sahasında Kütahyaspor’u 4-1 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Turuncu-yeşilliler, Akarsu’nun yönettiği diğer karşılaşmada ise Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu.

Akarsu, bu iki karşılaşmada Alanyasporlu futbolculara toplam 5 sarı kart gösterirken, rakip takım oyuncuları da 5 kez sarı kartla cezalandırıldı. Böylece Alanyaspor, Akarsu yönetimindeki karşılaşmalarda bir galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.

ÇORUM FK İLE 4 KEZ YOLLARI KESİŞTİ

31 yaşındaki hakem Alper Akarsu, Arca Çorum FK’nın ise bugüne kadar 4 karşılaşmasını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu mücadelelerde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Arca Çorum FK, 2023-2024 sezonunda Akarsu’nun düdük çaldığı karşılaşmada Adanaspor’u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Geçen sezon sahasında Pendikspor ile oynadığı mücadeleden de 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Çorum temsilcisi, Akarsu yönetiminde 2023-2024 sezonunda sahasında Eyüpspor’a 3-2 mağlup olurken, geçen sezon play-off yarı final ilk karşılaşmasında deplasmanda Bodrum FK’ya 1-0 yenildi.

17 SARI KART ÇIKTI

Alper Akarsu’nun yönettiği 4 Arca Çorum FK karşılaşmasında kırmızı-siyahlı futbolcular toplam 9 sarı kart gördü. Rakip takım oyuncularına ise toplam 8 sarı kart çıktı.

Alanyaspor ile Arca Çorum FK’nın 19 Eylül Cumartesi günü oynayacağı mücadelede Akarsu, iki takımın karşı karşıya geleceği maçta ilk kez düdük çalacak. Turuncu-yeşilliler, Çorum deplasmanından istediği sonuçla dönmek için sahaya çıkacak. (Haber MERKEZİ)