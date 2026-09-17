ALANYA’NIN genç iş insanlarından Alp Ergün, hayatının en anlamlı günlerinden birini yaşayarak Aslı Ergün ile dünyaevine girdi. Düzenlenen nikâh töreninde bir ömür boyu birlikteliğe “evet” diyen genç çiftin mutluluğuna aileleri, yakın dostları ve sevenleri ortak oldu.

Samimi ve renkli anlara sahne olan nikâh töreninde Alp ve Aslı Ergün çiftinin heyecanı gözlerden kaçmadı. Bu özel günlerinde çifti yalnız bırakmayan davetliler, nikâh öncesinde genç çift ve aileleriyle bir araya gelerek mutluluklarını paylaştı.

ÖNEMLİ İSİMLER ŞAHİTLİK YAPTI

Alp ve Aslı Ergün çiftinin nikâhında Alanya’nın yakından tanıdığı isimler şahitlik yaptı. Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Ercan Albay, Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir ile 5. Noter Mehmet Bulca genç çiftin nikâh şahitleri arasında yer aldı.

Şahitlerin huzurunda gerçekleştirilen nikâh töreninde Alp Ergün ve Aslı Ergün, hayatlarını birleştiren imzaları atarak yeni bir başlangıca adım attı.

SALONDA ALKIŞLAR YÜKSELDİ

Nikâhın kıyılmasının ardından salonda büyük alkış yükselirken, genç çiftin mutluluğu davetlilere de yansıdı. Alp ve Aslı Ergün, tebrikleri kabul ederken aileleri de çocuklarının bu özel günündeki heyecan ve mutluluğuna ortak oldu.

Tören boyunca ortaya çıkan samimi görüntüler, çiftin ve davetlilerin hafızalarında unutulmayacak anılar bıraktı.

YENİ HAYATLARINA SEVDİKLERİYLE ADIM ATTILAR

Hayatlarının yeni dönemine sevdiklerinin eşliğinde başlayan Alp ve Aslı Ergün çifti, nikâh töreninin ardından davetlilerle birlikte mutluluklarını kutladı.

Ailelerin ve yakın dostların bir araya geldiği özel tören, tebriklerin ve iyi dileklerin ardından sona erdi. Genç çift, kendilerini bu anlamlı günlerinde yalnız bırakmayan yakınlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. (Mehmet TUNÇ)