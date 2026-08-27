BAŞ mimarlarından birisinin eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in olduğu "Büyükşehir Yasası" gündeme geldiğinde şiddetle itiraz etmiş, "Alanya Antalya'dan değil, yerinden yani Alanya'dan yönetilmelidir" demiştim...

İşte o dönemlerde yapılan tartışmalarla birlikte Büyükşehir Yasası bir şekilde hayatımıza girdi...

Tıpkı Alanya'da olduğu gibi ilçelerde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Birimleri oluşturuldu...

"Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla ilçelere hizmet ve yatırım yağacak" söylemleri dillerde dolaşmaya başladı...

Ve yasa hayatımıza girdi...

Gel zaman, git zaman araya seçimler girdi...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel gitti yerine Muhittin Böcek geldi...

Muhittin Böcek'in şu andaki durumu malumunuz, tutuklu...

Dolayısıyla Büyükşehir, 38 yaşındaki Büşra Özdemir tarafından "Vekaleten" yönetiliyor...

Peki, durduk yerde bunları neden hatırlattım...

Şunun için...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı...

Dedi ki...

"Alanyaspor Antalya’nın ortak değeridir...

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalyaspor’a verdiği desteği elbette değerli buluyoruz... Şehrimizin sporuna yapılan her katkıyı destekleriz...

Ancak Antalya, sadece Antalyaspor’dan ibaret değildir...

Süper Lig’de şehrimizi başarıyla temsil eden Alanyaspor da bu şehrin ortak değeridir ve aynı desteği hak etmektedir...

Biz dün olduğu gibi bugün de Alanyaspor’umuzun yanında olmaya devam edeceğiz...

Temennimiz, şehrimizin tüm değerlerine aynı hassasiyetle sahip çıkan, adil ve samimi bir anlayışın hakim olmasıdır"...

Her cümlesinin, her kelimesinin altına imzamı aynen atıyorum...

Çünkü...

Misal, Alanya'dan Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan ASAT'a giden paranın yanında, Alanyaspor'a yapılacak yardım miktarı devede kulak bile olmaz...

Kaldı ki, Mehmet Şarani Tavlı Başkan'ın da vurguladığı gibi, Alanyaspor bu şehrin ortak değeridir...

Ve Süper Lig'de bölgemizi başarıyla temsil etmektedir...

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gereken yardım, "Anasının ak sütü gibi" helaldir...

Yok, yardım gelmeyecek mi?..

Böyle bir hedefiniz ya da ne bileyim, niyetiniz yok mu?..

O zaman Alanya'yı il yapın...

En azından ASAT'a giden para Alanya'da kalsın...

Düşün Alanya'nın yakasından...

Alanya'da her anlamda kendi göbek bağını kendisi kessin...

Bu kadar açık ve net...

Ve bu kadar basit...

Bir kere daha hatırlatayım istedim...

Nokta...

Alanya'dan harika bir komutan geçti

ALANYA'DAKİ görevini başarıyla yerine getiren Jandarma Albay Engin Burak Mindivanlı ile, o dönemlerde fırsat buldukça görüşür, Alanya ile ilgili sohbetler ederdik...

Önce şunu söyleyeyim...

Her şeyden önce harika bir insan...

Beyniyle, yüreğiyle, insan sevgisiyle gerçekten çok farklı...

Çok olumlu, çok çalışkan...

Alanya'daki görev süresi sona erdikten sonra Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevine atandı...

Bu dönemde de Alanya ile kurduğu gönül bağını hiç koparmadı...

O Alanya'yı sevdi, Alanya O'nu...

Jandarma Albay Engin Burak Mindivanlı, bu bölgedeki görev süresini tamamladı ve Tuncel İl Jandarma Koutan Yardımcılığı'na atandı...

Şu günlerde Alanya'da veda ziyaretleri yapıyor...

Geçtiğimiz günlerde Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'ü ziyaret ederek veda etti...

Alanya kendisini her zaman sevgi ve saygıyla anacak...

Yeni görevinde başarılar diliyorum...

Nokta...

Gazetecilerden destek ziyareti

ALANYA Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve ekibi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan'ı ziyaret ettiler...

Ziyaretle ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı...

"Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Sayın Cem Özcan ve yönetimini, ALTİD'in yeni ve anlamlı hizmet ofisi olan tarihi Alanya konağında ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun’ dileklerimizi ilettik... Alanya turizmimize yönelik çalışmaları ve nazik ağırlamaları için teşekkür ederiz"...

ALTİD, bu kentin çok önemli bir sivil topum kuruluşu...

Alanya ekonomisinin can damarı olan turizm sektörüne yapılacak her türlü katkı da son derece değerli...

Bu anlamda turizm sektörüne her zaman destek olan Ferit Başkan ve ekibini kutluyorum...

Alanya turizm sektörünün sorunlarının ele alındığı ziyaretin, oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum...

Bu tür diyaloglar ve dayanışmalar her zaman olumlu sonuçlar verir...

Son tahlilde, Alanya için herkes elini taşın altına koymalı...

Nokta...

Mustafa Tuna koşar adımlarla

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimleri için geri sayım devam ederken, en güçlü başkan adayı olarak dikkat çeken Mustafa Tuna, hedefine koşar adımlarla ilerliyor...

Ekibi ile birlikte sürekli sahada olan ve esnaf ziyaretleri yaparak hedeflerini anlatan Mustafa Tuna, kısa sürede önemli mesafe katetti...

Alanya kamuoyunun seçimi kazanmasına kesin gözüyle baktığı Mustafa Tuna ve ekibine verilen destek de her geçen gün daha güçleniyor...

Gösterilen teveccühe teşekkür eden Tuna, "Ekibimizle birlikte en iyisini yapmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz...

Hedefimiz, ortak paydamız Alanya...

Alanya için değil elimizi, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız" ifadelerini kullandı...

Öyle görünüyor ki, Mustafa Tuna, tabir yerindeyse silip süpürecek...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA Turizm sektöründe uzun yıllardan bu yana hizmet eden, girdiği her ortamda Alanya turizmine önemli katklıar sağlayan, hamam ve SPA sektöründe Alanya'nın öncülerinden olan, yaptığı işle ilgili asla taviz vermeyen, verdiği her sözü yerine getirmesiyle bilinen ve bu anlamda Alanya'nın en güvenilir isimlerinin başında gelen, Alanya kamuoyu tarafından sevilen ve sayılan, sammi dostluğu ve güler yüzü ile gönüllerde taht kuran Hacı Atay'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ