ALANYA’NIN futbol camiasında yakından tanınan isimlerinden Hayri Çavuşoğlu, uluslararası futbol organizasyonlarında üstlendiği görevlere bir yenisini daha ekliyor. UEFA tarafından önemli bir karşılaşmada görevlendirilen Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ile İsviçre arasında oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup mücadelesinde UEFA Delegesi olarak görev alacak.

TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilciliği görevini de sürdüren Hayri Çavuşoğlu’nun UEFA tarafından bir kez daha uluslararası bir organizasyonda görevlendirilmesi, Alanya futbol camiasında dikkat çeken bir gelişme oldu.

KRİTİK MÜCADELE ÜSKÜP’TE OYNANACAK

Kuzey Makedonya ile İsviçre arasındaki karşılaşma, 26 Eylül Cumartesi günü Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te oynanacak. Todor Proeski Ulusal Arena’nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 21.45’te başlayacak.

Hayri Çavuşoğlu da karşılaşmada UEFA Delegesi sıfatıyla görev yaparak müsabakanın organizasyonel süreçlerinde UEFA’yı temsil edecek.

ULUSLARARASI ARENADA ALANYA’YI TEMSİL EDİYOR

Türk futbolunun farklı kademelerinde uzun süredir görev alan Çavuşoğlu, UEFA Delegesi olarak uluslararası müsabakalarda da sorumluluk üstleniyor. Yeni görevlendirmeyle birlikte Çavuşoğlu, Alanya’yı uluslararası futbol organizasyonlarında temsil eden isimlerden biri olmayı sürdürecek.

ÇAVUŞOĞLU AİLESİNİN FUTBOLDAKİ TEMSİLİ

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi olan Hayri Çavuşoğlu, TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi olarak futbol organizasyonlarındaki görevlerini sürdürüyor.

Çavuşoğlu’nun Kuzey Makedonya-İsviçre karşılaşmasına UEFA Delegesi olarak atanması, Alanya’dan Türk futbolunun farklı kademelerine uzanan temsil açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. (Haber MERKEZİ)