Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı gıda denetimlerinde, tüketilmesi tehlikeli olan yüzlerce kilo bozuk et ve tarihi geçmiş okul gıdası tespit edildi. Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, kurallara uymayan işletmelere ağır yaptırımlar uygulandı.

KASAPTA 315 KİLO SAĞLIKSIZ ET BULUNDU

Ekiplerin Ulubağ Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kasapta yaptığı incelemelere göre, işletmede satışa hazır halde tutulan 163 kilo tavuk etinin son kullanma tarihinin geçtiği ve izlenebilirlik etiketlerinin bulunmadığı belirlendi. Aynı işletmede yapılan ek kontrollerde, kötü koktuğu ve bozulduğu anlaşılan 152 kilo kırmızı et daha saptandı. Toplamda 315 kilo sağlıksız et, imha edilmek üzere yetkililer tarafından müsadere edildi.

Halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu durum karşısında işletme sahibine ilgili gıda mevzuatı kapsamında 105 bin 600 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. El konulan etlerin tamamı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imha prosedürüne alındı.

OKUL KANTİNLERİNDE TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN TEHLİKESİ

Denetimlerin bir diğer ayağı olan eğitim kurumlarında da benzer ihlaller ortaya çıktı. Okul kantinlerine yönelik detaylı aramalarda, öğrencilere satılmak üzere raflarda tutulan ve son kullanma tarihi geçmiş 825 adet paketli gıda ürünü bulundu. Yetkililerin aktardığına göre, tutanakla toplanan bu ürünlerin imhası için resmi süreç başlatılırken, sorumlu kantin işletmecileri hakkında da cezai işlem uygulandı.

DENETİMLERDE TÜKETİCİ NELERE DİKKAT ETMELİ?

Gıda güvenliği standartlarına göre, özellikle et ve süt ürünleri gibi çabuk bozulan gıdaların alımında izlenebilirlik etiketlerinin ve son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesi hayati önem taşıyor. Okul çağındaki çocukların paketli gıda tüketiminde de ebeveynlerin ve eğitimcilerin tarih kontrolü alışkanlığını kazandırması, olası gıda zehirlenmelerinin önüne geçilmesinde temel önlem olarak öne çıkıyor.