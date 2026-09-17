Alanya’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgâr, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Şiddetini artıran rüzgâr nedeniyle özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

AĞAÇ DEVRİLMESİ RİSKİNE DİKKAT

Fırtına nedeniyle ağaç ve dalların devrilme riskine karşı dikkatli olunması istendi. Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından ağaçların altı ve çevresi ile risk oluşturabilecek noktalardan uzak durması önem taşıyor.

Kuvvetli rüzgârın etkili olduğu süre boyunca dışarıda bulunanların çevredeki olası tehlikelere karşı dikkatli hareket etmesi, araçların da mümkün olduğunca ağaçların altına park edilmemesi öneriliyor.

Alanya’da sağanak ve fırtınanın etkileri yakından takip edilirken, olumsuzluk yaşanması halinde ilgili birimlere bildirimde bulunulması gerekiyor.