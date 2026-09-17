Alanya’da uzun yıllardır gazetecilik yapan ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) üyesi olan Fuat Kantarcı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kantarcı’nın vefatı, Alanya basın camiasında ve kendisini tanıyanlar arasında üzüntüyle karşılandı. ALGC tarafından yapılan açıklamada da Kantarcı’nın uzun süredir hastanede tedavi gördüğü belirtilerek ailesine, meslektaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.

ALANYA BASININDA UZUN YILLAR YER ALDI

Fuat Kantarcı’nın gazetecilik faaliyetlerinin yalnızca güncel haberlerle sınırlı kalmadığı, yerel gündeme ilişkin yorum ve köşe yazılarıyla da okuyucuların karşısına çıktığı görülüyor. İnternet ortamında yayımlanan arşivlerde Kantarcı’nın Alanya’nın yerel yönetiminden turizme, eğitimden spora kadar farklı başlıklarda yazılar kaleme aldığı, kent gündemindeki gelişmeleri değerlendirdiği çok sayıda içeriği bulunuyor.

Kantarcı, yerel televizyon yayınlarında da Alanya gündemini değerlendiren programlarla izleyici karşısına çıktı. Geçmiş yıllara ait yayın kayıtlarında, Alanya’da hafta boyunca öne çıkan gelişmelerin ele alındığı programlarda yorumlarıyla yer aldığı görülüyor. Böylece Kantarcı, yazılı ve dijital yayıncılığın yanı sıra görsel medya çalışmalarında da Alanya kamuoyuyla buluştu.

ALGC'NİN KURUMSAL SÜRECİNDE DE YER ALDI

Kantarcı’nın meslek örgütleriyle ilişkisi de geçmiş yıllardaki kayıtlara yansıdı. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’nin ilk olağan genel kuruluna ilişkin yayımlanan haberlerde Fuat Kantarcı’nın cemiyetin yönetim kurulu yedek listesinde bulunduğu görülüyor. Daha sonraki dönemde de ALGC üyesi olarak mesleki çalışmalarını sürdüren Kantarcı, Alanya’daki yerel basın topluluğunun bilinen isimleri arasında yer aldı.

SON YOLCULUĞUNA ERZURUM'DA UĞURLANACAK

Edinilen bilgiye göre Fuat Kantarcı’nın cenazesi memleketi Erzurum’da toprağa verilecek.

DİM Medya olarak Fuat Kantarcı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, meslektaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.