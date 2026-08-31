ANLAM bakımından ilk bakışta aynı gibi algılanan iki kelime var...

Yönetmek...

İdare etmek...

Türk Dil Kurumu'na göre "Yönetmek" bir işi, kurumu, süreci veya kaynağı belirli kurallara ve hedeflere göre çekip çevirmek demek...

"İdare etmek" ise duruma göre yönetmek, idareli kullanmak veya bir durumu geçiştirmek anlamlarına gelen çok yönlü bir ifade...

İlk bakışta aynı gibi algılanan iki kelime arasında ince bir fark var aslında...

Yönetmek,kurallara bağlı olur...

İdare etmek, durum neyi gerektiriyorsa ona bağlı olur...

Yönetici, bir kuruluşun, şirketin veya bir birimin hedeflerine ulaşması için kaynakları, süreçleri ve insanları idare eden sorumlu kişi...

İdareci ise bir kurumun, kuruluşun veya işin yönetimini üstlenen, müdür veya yönetici anlamlarına gelen Arapça kökenli bir kelime...

Peki...

Bu açıklamaların ışığında, bir kentin belediye başkanı yönetici midir yoksa idareci mi?..

Alanya Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Osman Özçelik, misal...

Yönetici midir yoksa idareci mi?..

Yukarıdaki açıklamalara dayanarak büyük çoğunluğunuzun "Yönetici" dediğini duyar gibiyim...

Haklısınız ancak bana göre aynı zamanda "İdareci" de...

Alanya'yı "Kıt kaynaklarla" idare emek zorunda çünkü...

Kaynağı bol olan kentleri yönetmek kolay...

Önemli olan kıt kaynaklı kentleri idare edebilmek...

Tam da bu noktada şöyle diyenler olabilir, doğal olarak...

"Turizm kenti Alanya'nın kaynaklarının kıt olduğunu nereden çıkardın birader"?..

Hemen söyleyeyim...

Arsa satışlarından...

En son 13 Ağustos 2026 tarihinde Çakallar Mahallesi'nde bulunan 5 bin 465 metrekare ve 9 bin 454 metrekare büyüklüğündeki iki tarla kapalı teklif usulüyle satışa çıkarıldı...

Bu satış ihalesi ilk değil elbette...

Son da olmayacak...

Bu konuda Osman Başkan'ı eleştirenler var...

Mealen diyorlar ki...

"Sata sata babam da yönetir, önemli olan yeni gelir kaynakları yaratabilmek"...

İyi de, ya borç paçayı aşmış durumdaysa...

İster yönetici ol, ister idareci...

Satmak zorundasın arkadaş...

Nokta...

Yeni Parti'nin üye sayısı hızla artıyor

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP)'den kopan Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin Alanya'daki üye sayısı her geçen gün artıyor...

Bir dönem CHP Alanya İlçe Kadın Kolları yönetiminde görev yapan, Yeni Parti'nin kurulmasıyla birlikte CHP'den koparak Yeni Parti saflarına katılan Dilek Uğur, sosal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yepyeni umutlarla, emin adımlarla iktidara doğru ilerliyoruz" dedi...

Son olarak Mahmutlar Mahallesi'nde gerçekleşen üye katılım töreniyle ilgili paylaşım yapan Dilek Uğur, şu ifadeleri kulandı...

"Mücadeleye Yeni'den devam...

Yeni Parti'ye üye kayıtlarımız devam ediyor...

Ahmet Çelik Amcam, 52 yıl sonra üyesi olduğu partiden istifa edip, Yeni Parti'ye üyeliğini yaptırdı"...

Son tahilide, Bülent Kandemir başkanlığında Yeni Parti'ye geçen ekip, çalışmalara büyü bir şevkle devam ediyor...

Öyle görünüyor ki, Yeni Parti Alanya'da CHP'yi kısa sürede sollayıp, geçecek...

Nokta...

Oğuz Hoca'dan buruk paylaşım

23. DÖNEM Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın vefatı Alanya'da büyük üzüntü yarattı...

Dün toprağa verilen Hüseyin Yıldız ile ilgili sosyal medyadan da çok sayıda paylaşım yapıldı...

Paylaşım yapanlardan birisi de Yeni Alanya Gazetesi Yazarı ve Tarihçi Oğuz Korum oldu...

Oğuz Hoca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı...

"Biz bu fotoğraftan iki eksilmişiz...

Sol baştaki Erol Uğur (Namı diğer İh Bin Erol)...

Soldan üçüncü de bugün (dün) toprağa verdiğimiz, MHP Antalya Milletvekilimiz (Eskilerin deyimiyle Mebus) Hüseyin Yıldız...

Mekanları Cennet, ruhları şad olsun...

Fotoğraf 24 Temmuz 2015'den...

İskele yolu Bamyacı Dondurma'da bir araya gelmişiz...

Hazirundaki sağ olan dostlara sağlık ve esenlik dileklerimle"...

Bu vesile ile Hüseyin Yldız'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum...

Nokta...

Maraşlıoğlu Barcelona'da

ALANYA iş dünyasının tanınmış ve sevilen simalarından olan aynı zamanda Kahramanmaraş İş İnsanları Dernek Başkanlığı görevini de yürüten Orhan Maraşlıoğlu, geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Barcelona kentine gitti...

Barcelona'yı gezen Maraşlıoğlu, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi...

Dünya'nın sayılı kentlerinden birisi olan Barcelona'da şehircilik anlamında incelemeler yapan Orhan Başkan, yakın çevresine edindiği bilgileri aktarırken, "Barcelona gerçekten müthiş bir iehir ama Alanya'nın havası daha başka" ifadelerini kullandı...

Bu tür gezilere önümüzdeki süreçte de devam edeceğine inandığım Orhan Maralşlıoğlu, edindiği tecrübeleri paylaşmayı da sürdürecek...

İyi gezmeler Orhan Başkan, yakışıyor sana...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Kadın Kolları yönetiminde bir dönem yer alarak aktif siyasetin içinde yer alan, daha sonra eşi ile birlikte turizm ve seyahat sektörüne yoğunlaşan, halen AK Alanya Turizm ve Seyahat şirketinde yönetici olarak görev yapan, özellikle Türkiye içinde çeşitli bölgelere düzenlediği turlarla dikkat çeken ve büyük ilgi gören, Alanya iş dünyasının başarılı kadın iştirakçilerinden Nimet Küçükyılmaz'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ