ALANYA’MIZIN en değerli doğal cennetlerinden biri olan Dim Çayı, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Şubat 2026'da yaşanan şiddetli yağışlar ve art ardına gelen tehlikeli saatlerin ardından adeta bir felaketin eşiğinden dönmüştü.

Bölgede bulunan mesire alanları, işletmeler ve evler su altında kalmış, coşkun sular karşısında adeta nefesler tutulmuştu.

​O dönemde DSİ Genel Müdürü başta olmak üzere birçok yetkili bölgeye adeta çıkarma yapmış, özellikle DSİ Genel Müdürü Dim Çayı boyunca yepyeni ve köklü tedbirlerin alınacağını bizzat dile getirmişti.

Ardından Alanya kamuoyu haklı bir ses yükseltmiş; Dim Çayı’nın Eskişehir Porsuk Çayı gibi modern, güvenli ve estetik bir yapıya kavuşturulması için çağrılarda bulunmuştu.

​Bu haklı taleplerin ardından BAKA’nın (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) modern projesi gündeme gelmiş ve çalışmaların başlaması için turizm sezonunun bitmesi beklenmişti.

Alanya’da turizm sezonunun bitmesine artık sayılı haftalar kaldı. Tehlikenin atlatıldığı tarihten bugüne geçen zaman ise söz konusu projenin hazırlanmasına, alt yapısının kurulmasına yeter de artar bile.

​Peki, Alanya kamuoyu olarak şimdi soruyoruz: O proje gerçekten başlayacak mı, ne zaman başlayacak?

Yoksa yapılan olumlu yöndeki açıklamalar unutuldu ve proje rafa mı kaldırıldı? O projenin yeniden gündeme gelmesi için Allah korusun yeni bir felaketin ayak seslerini mi bekliyoruz?

​Alanya halkına verilen sözleri ve yapılan açıklamaları lütfen hatırlayınız; "Sezon sonunda ıslah ve modernizasyon çalışmaları başlayacak" şeklindeydi.

Tabii ki akşamdan sabaha hemen tamamlanacak sihirli bir çalışmadan bahsetmiyoruz.

Ancak hijyen sorunlarının tamamen ortadan kaldırılacağı, atıksu altyapısına kadar detaylı düşünülmüş, arazinin müsait alanlarında yürüyüş yollarının yer aldığı ve özellikle yeni bir taşkın yaşandığında şehre ve insanımıza zarar vermeyecek güvenli bir altyapının sağlandığı bir çalışmayı hep birlikte sabırsızlıkla bekliyoruz.

Alanya’nın marka değerini kat kat artıracak olan yeni Dim Çayı projesinin en yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz.

​Tüm bunların dışında bir diğer hayati husus da halkın günübirlik olarak rahatça yararlanabileceği kamuya ait sosyal alanların oluşturulmasıdır.

Malum, milletin alım gücü belli. Vatandaş evinden çantasını doldurur gelir, pikniğini yapar, gerekirse ayağını suya sokar ve cüzi bir ücretle huzur içinde evine döner; işte bu yüzden, daha önce de dile getirdiğimiz bu çağrı son derece önemlidir.

​Müjdeli haberi de bu vesileyle verelim: Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik, tam da tarif ettiğimiz şekilde geniş ve nitelikli bir sosyal yaşam alanı oluşturmak için çoktan kolları sıvamıştı.

​Gelinen noktayı merak edenler için söyleyeyim; Osman Başkan bu konuda oldukça sıkı çalışıyor. Benden duymuş olmayın ama o iş büyük ihtimalle, yok yok, kesinlikle olacak.

​Az sabır.

​Esen kalın…