GECE uykusu sırasında maruz kalınan ışık kalp sağlığına zarar verebilir

Daha önceki araştırmalar, ışık altındaki gece uykusu ile koroner arter hastalığı, kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç riskinin artması arasında bir bağlantı olduğunu göstermişti. Ancak yeni çalışma, bu durumun kalbin yapısını ve işlevini nasıl etkilediğini inceleyen ilk araştırma olma özelliğini taşıyor. Tulane Üniversitesi'nden baş araştırmacı Dr. Lu Qi, kalpteki bu yapısal değişikliklerin -yani yeniden yapılanmanın- çok fazla gece ışığıyla ilişkilendirilen artan kalp sorunları riskini açıklamaya yardımcı olabileceğini belirtti. Araştırmacılar, başlangıçta kardiyovasküler hastalığı olmayan 11.071 katılımcının verilerini inceledi. Katılımcılar bileklerinde ışık ve hareket sensörleri taşıdı ve birkaç yıl sonra kalp MR'ları çekildi. Araştırmacılar, gece uykusu sırasında neredeyse hiç ışığa maruz kalmayan kişileri, çok loş bir oda seviyesi olan en az 3 güçlü ışığa maruz kalanlarla karşılaştırdı. Pencereden sızan sokak lambası, radyo saat ışığı ve elektronik cihazlardaki LED ışıkların çalışmada olası kaynaklar arasında yer aldığı ifade edildi. Demografik, yaşam tarzı, sağlık ve çevresel faktörler ayarlandıktan sonra, gece uykusunda 3 seviye üzerindeki her ışık maruziyetinin ölçülebilir kardiyovasküler hasarla ilişkili olduğu görüldü. Örneğin, en yüksek ışık maruziyeti grubundaki katılımcıların, en karanlık odalarda uyuyanlara kıyasla sol ventriküllerinde ortalama yüzde 2,4 büyüme, kalp duvarında yüzde 1,5 kalınlaşma ve kalbin kasılma yeteneğinde yüzde 1,9 azalma tespit edildi. Araştırma, en yüksek ışık grubundaki kişilerin, en düşük ışık grubuna göre yüzde 29 daha yüksek kalp yetmezliği, yüzde 24 daha yüksek kalp krizi, yüzde 33 daha yüksek felç ve yüzde 26 daha yüksek kardiyovasküler ölüm riskine sahip olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, karartma perdeleri kullanmak, yatak odasında sıcak renkli aydınlatmalar tercih etmek ve ev aletlerindeki küçük LED ışıkları kapatmak gibi basit ve ucuz önlemler alınabileceğini vurguluyor.

Kaynak: NBC News