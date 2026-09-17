Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre; oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen kimliğiyle de tanınan Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi.

Bir süredir beyin kanseri tedavisi gördüğü belirtilen usta sanatçının hastalığının 4. evrede olduğu daha önce Film-San Vakfı tarafından açıklanmıştı.

AŞK-I MEMNU’NUN ARSEN HANIM’IYDI

Gülsen Tuncer, televizyon izleyicisinin hafızasında özellikle “Aşk-ı Memnu” dizisindeki Arsen Hanım karakteriyle yer edindi. Dizide Ziyagil ailesinin önemli isimlerinden birine hayat veren Tuncer, performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

1945 yılında Adana’da dünyaya gelen Gülsen Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Sanat yaşamının ilk yıllarında Yıldız Kenter ve Ayla Algan gibi Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden eğitim aldı.

Profesyonel tiyatro kariyerine 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda sahnelenen “Zilli Zarife” oyunuyla başlayan Tuncer, ilerleyen yıllarda tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da çok sayıda projede görev aldı.

Kamera önündeki çalışmalarının yanı sıra yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık yapan sanatçı, farklı alanlarda sürdürdüğü çalışmalarıyla Türk sanat dünyasında uzun yıllar boyunca yer aldı.

Tuncer, “Bir Tren Yolculuğu” (1988) ve “Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu” (1991) gibi yapımlardaki performanslarıyla çeşitli festivallerde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Usta oyuncunun vefatı sanat dünyasında ve sevenleri arasında üzüntü yarattı.