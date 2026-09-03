ALANYA'DA esnafın en çok şikayet ettiği konulardan birisi, özellikle yabancı turistlerin otel dışına çıkarak, esnaftan alış veriş yapmamaları...

Alanya'da yıllardan beri bu konu konuşulur, tartışılır...

Peki, turist neden otelden dışarı çıkıp, esnaftan alış veriş yapmıyor...

Yapmaz tabi...

Turistleri Alanya'ya getiren seyahat acenteleri, turistin gözünü kokutursa...

Alanya'daki tüm esnafları aynı kefeye koyup, "Sahtekar, dolandırıcı" ya da ne bileyim daha açık ifade ile "Hırsız" yerine koyarsa...

Yapmaz tabi...

Evet, zaman zaman turistlerin kredi kartlarını kopyalayan, ya da ne bileyim, üç liralık alış veriş için 15 lira çekmeye çalışanlar olmadı değil...

Ama bunlar devede kulak misali olaylar...

Hatta kulak bile değil, "Kulak kiri" kadar küçük ve basit olaylar...

Sorumsuz bir esnaf böyle bir hata yaptı diye tüm esnafı aynı kefeye koymak, her esnafı suçlu potansiyeli gibi lanse etmek çok büyük haksızlık olur...

Bunları söylerken her seyahat acentesini aynı kefeye koymuyorum elbette...

Ancak, turistleri "Anlaşmalı" oldukları bazı esnaflara yönlendirenler de yok değil...

Aslında, asıl bu turistler kazıklanıyor...

Turisti kendisine yönlendirenlere komisyon vermek zorunda olan esnaf, bunu da turistin sırtına yüklüyor...

Tatil için Alanya'yı tercih eden turistleri, "Yolunacak kaz" gibi görmemeliyiz...

Hem etinden, hem sütünden hem de yumurtasından faydalanabilmek için olmadık fırıldaklık yapanlara acilen "Dur" demeliyiz...

Bir yaparsın, iki yaparsın...

Bilemedin üç yaparsın...

Sonrasında o turistleri bir daha Alanya'da bulamazsın...

Sadece kendileri gelmese iyi...

Memleketlerine gittikleri zaman Alanya hakkında, Alanya esnafı hakkında kara propaganda yapmalarını da engelleyemezsin...

Sonra da oturur, "Bu yıl turist sayısı yetersiz, Alanya esnafı iş yapamıyor" diye ağlarsın...

Hanımlar, beyler bakın...

Bir insanın kendine ettiği kötülüğü başkası yapmaz, yapamaz...

Bu lafı boşu boşuna söylememiş, elleri öpülesice atalarımız...

Turisti yanlış yönlendirmek, kazıklanmasına vesile olmak, kendi ayağına sıkmaktan başka bir şey değildir...

Yapmayın, etmeyin...

Yazıktır, günahtır...

Nokta...

Hilmi Er Başkan esnafın arasında

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve ekibi, geçtiğimiz günlerde sanayi esnafı ile birlide kahvaltı yaptı...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Er, şu ifadeleri kullandı...

"İYİ Parti Alanya Oba Mahallesi Başkanlığımızın düzenlediği sanayi esnafımızla kaynaşma kahvaltısına katılım sağladık...

Sanayi esnafımızla bir araya gelerek, Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Partimizin Çerçeve Yasa ve ülkemizin genel gündemi ile alakalı duruşunu ve düşüncelerini aktarma fırsatı bulduk...

Son olarak Metal İşleri Odası Başkanı Sayın Aliriza Açman’ı ziyaret ederek gündem ile alakalı istişarelerde bulunduk...

Bizleri bu anlamı ve güzel günde bir araya getiren Mahalle Başkanımız Onur Yalçıntaş’a, ilgi ve alakalarından dolayı sanayi esnafımıza ve Metal İşleri Odası başkanımıza teşekkür ediyoruz"...

Hilmi Er, Alanya siyaset dünyasının tecrübeli isimlerinden birisi...

Ekibi ile birlikte İYİ Parti saflarında çok iyi gidiyor...

Nokta...

CHP Alanya'da tartışmalı atama

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanlığı görevine Gürkan Yılmaz'ın atanması, geçmişte yaşanan bazı olaylar nedeniyle tartışma konusu oldu...

CHP Alanya teşkilatında daha önce çeşitli çalışmalarda yer alan Gürkan Yılmaz, 2024 yerel seçimleri öncesinde Alanya Belediye Meclis Üyesi aday adaylığı için başvuruda bulunmuştu...

Ancak aday listesinde yer alamayan Yılmaz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa süre kala CHP’nin Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik yerine İYİ Parti adayı Mehmet Şahin’i destekleyeceğini açıklamasıyla dikkat çekmişti...

2024 seçim sürecinde CHP yönetimiyle karşı karşıya gelen Gürkan Yılmaz’ın yaklaşık iki yıl sonra ilçe başkanlığı görevine getirilmesi dikkat çekti...

Bu atamayı duyduğum ilk anda aklıma rahmetli Süleyman Demirel geldi...

Ne demişti...

"Dün dündür, bugün bugündür"...

Özellikle siyaset dünyası için son derece geçerli bir söz...

Ne diyelim, "CHP adına hayırlı olsun"...

Nokta...

Hafize Hale Akın devamlı üretiyor

İLK kitabı olan Şiirlerin Gizemi ile Alanya'da büyük seükse yapan ve kitabı çok beğenilen Şair Hafize Hale Akın, yazmaya ve üretmeye devam ediyor...

İkinci kitabı için hazırlık yapan Hafize Hale Akın, yeni şiirlerini sosyal medya hesabından paylaşarak, takipçilerinin beğenisine sunmaya da devam ediyor...

Yazabilen insanları seviyor ve saygı duyuyorum...

Duygularını şiirlerle yansıtma konusunda son derece başarılı olan Hafize Hale Akın da bunlardan birisi...

İkinci kitabını büyük bir merakla bekliyorum...

Eminim daha iyisini yaparak çıtayı biraz daha yükseğe taşıyacaktır...

Çalışmalarında başarılar diliyorum...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA siyaset dünyasının genç ve başarılı isimlerinden birisi olarak dikkat çeken, Alanya Belediye Meclisi Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, aynı zamanda Alanya Kent Konseyi'nde de genel sekreterlik görevini üstlenen, insan ilişkileri son derece iyi olan, kamuoyu tarafından sevilen ve sayılan isimlerin başında gelen, güler yüzü ve cana yakın tavırları ile gönüllerde taht kuran Avukat Haydar Uyar'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ