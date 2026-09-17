Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nde 14 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve bu nedenle hamile kaldığı iddiası üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Şikâyetin ardından İncekum bölgesindeki jandarma ekiplerince yürütülen çalışmada, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 22 yaşındaki R.C.D. ile olaya yardım ettiği iddia edilen 43 yaşındaki N.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edilen iki şüpheli, Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığında ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, R.C.D. ve N.Ç.’nin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Tutuklama, ceza muhakemesinde bir koruma tedbiri niteliği taşıyor; şüpheliler hakkındaki kesin hukuki değerlendirme yargılama sonunda verilecek hükümle ortaya çıkacak.

15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN HUKUKİ KORUMA

Adalet Bakanlığının mağdur bilgilendirme kaynaklarında, 15 yaşını tamamlamamış veya fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara yönelik cinsel davranışların Türk Ceza Kanunu kapsamında çocukların cinsel istismarı suçu olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Dosyada uygulanacak hukuki nitelendirme, suçun işleniş biçimi, elde edilen deliller ve soruşturma kapsamında ortaya çıkacak diğer unsurlara göre Cumhuriyet savcılığı ve mahkeme tarafından belirleniyor.

MAĞDUR ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ADLİ SÜREÇ

Çocuğa yönelik cinsel istismar şüphesinin ortaya çıktığı dosyalarda yalnızca ceza soruşturması değil, çocuğun fiziksel ve ruhsal açıdan korunmasını amaçlayan mekanizmalar da devreye girebiliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Çocuk İzlem Merkezleri’nde cinsel istismar şüphesi bulunan çocukların adli görüşme, muayene ve psikososyal değerlendirme işlemlerinin mümkün olduğunca tek merkezde yürütülmesi hedefleniyor. Bu uygulamayla çocuğun aynı olayı farklı kurumlarda tekrar tekrar anlatması nedeniyle yaşayabileceği ikincil örselenmenin azaltılması amaçlanıyor.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Adli Görüşme Odaları da özellikle mağdur ve tanık çocukların beyanlarının uzman desteğiyle, çocuğa uygun bir ortamda alınabilmesi amacıyla kullanılıyor. Bakanlığın güncel hizmet haritasında Alanya Adliyesi’nde de Adli Görüşme Odası bulunduğu belirtiliyor. Mağdur çocuğun vekili bulunmaması halinde hukuki yardım mekanizmaları kapsamında avukat görevlendirilmesi de mümkün.

İHBAR VE KORUMA MEKANİZMALARI NASIL İŞLİYOR?

Çocuğa yönelik ihmal, istismar veya şiddet şüphesinde olayın en yakın kolluk birimine ya da Cumhuriyet savcılığına bildirilmesi önem taşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ALO 183 hattı da çocuklara yönelik ihmal ve istismar ihbarlarını kabul ediyor. Bakanlığın açıklamasına göre acil vakalarda bilgiler emniyet veya jandarma birimleriyle ve ilgili ildeki acil müdahale ekipleriyle paylaşılabiliyor; gerekli durumlarda sosyal inceleme yapılarak çocuk hakkında danışmanlık, sağlık, eğitim veya bakım gibi koruyucu ve destekleyici tedbirler değerlendirilebiliyor.

Benzer nitelikteki dosyalarda çocuğun güvenliğinin sağlanması, sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi, psikososyal destek verilmesi ve adli delillerin usulüne uygun biçimde toplanması sürecin temel aşamaları arasında bulunuyor. Yetkili kurumlar, çocuğun beyanının mümkün olduğunca uzman kişiler tarafından ve çocuk dostu ortamlarda alınmasını; soruşturma sırasında mağdurun şüpheliyle karşı karşıya getirilmemesini esas alan yöntemler uyguluyor. Çocuğun kimliğinin ve özel hayatına ilişkin ayrıntıların korunması da özellikle bu tür vakalarda büyük önem taşıyor.

OKURCALAR ALANYA’NIN BATI AKSINDA YER ALIYOR

Olayın meydana geldiği Okurcalar, İncekum ve Avsallar ile birlikte Alanya’nın batı bölgesindeki yerleşimler arasında bulunuyor. Alanya Belediyesi kayıtlarında Okurcalar’ın bazı kesimlerinin Alara Çayı Güneyi Turizm Merkezi sınırlarında kaldığı, bölgenin turizm faaliyetleri ve yerleşim alanlarının iç içe bulunduğu bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Soruşturmanın ise olayın gerçekleştiği bölge açısından görevli kolluk ve Alanya’daki adli makamlar tarafından yürütülmesi bekleniyor.