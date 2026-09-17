BELEDİYE bünyesinde yeni kurulan Ulaşılabilirlik Çözüm Ekibi, Alanya Çevreyolu’nun kuzey tarafındaki kaldırım güzergâhında tespit edilen 310 noktadaki erişim engelini tamamen çözüme kavuşturdu. Yapılan kapsamlı düzenlemeler sayesinde güzergâh; tekerlekli sandalye kullanıcıları, bebek arabalı aileler ve hareket kısıtlılığı bulunan tüm vatandaşlar için güvenli ve konforlu bir yaya hattına dönüştürüldü. Çalışmalar kapsamında kaldırım rampaları ile geçiş noktaları erişim standartlarına uygun olarak yeniden inşa edildi. Yaya akışını zorlaştıran kot farklılıkları ortadan kaldırıldı. Yaya hareketini kısıtlayan bozuk ve engelli zemin bölümlerinde iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

‘AMACIMIZ BAĞIMSIZ BİR YAŞAM ALANI İNŞA ETMEK’

Yürütülen projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, kentte erişilebilirlik alanında kararlı bir duruş sergilediklerini vurguladı. Göreve geldiklerinden bu yana ana akslardaki erişim sorunlarına dair yoğun şikâyet aldıklarını belirten Konukçu, şunları söyledi: "Belediyemiz bünyesinde ilk defa bir Ulaşılabilirlik Çözüm Ekibi oluşturduk. Ekibimiz şu an Çevreyolu’nun kuzey bandındaki 310 noktada yaşanan ulaşılabilirlik sorununu çözerek bu hattı vatandaşlarımızın kullanımına sundu. Kentimizde bu konuda birikmiş çok fazla problem var; bu nedenle çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek. Amacımız, hareket kısıtlılığı bulunan tüm vatandaşlarımızın kimseye bağımlı kalmadan yaşamını sürdürebileceği bir kent inşa etmek. Engelli dostu kent olma hedefimiz doğrultusunda en kısa sürede tüm akslardaki sorunları çözerek vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Alanya Belediyesi, kentin diğer ana arterlerinde de erişilebilirlik düzenlemelerine hız kesmeden devam edecek.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN