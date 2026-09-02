GÖKHAN Sipahioğlu...

İç mimar ve çevre tasarımcısı...

Bir dönem Alanya Belediye Meclisi Üyesi olarak başarıyla görev yapan Gökhan Sipahioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu olarak aktif siyasetle de yakından ilgili...

Aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi Başkanı...

Geçtiğimiz günlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle harika bir paylaşım yaptı...

Dedi ki...

"Kurtuluş Savaşı’nı birlikte verdik, Cumhuriyet’i beraber kurduk” diyorsanız; 30 Ağustos Zafer Bayramı da hepimizin bayramıdır...

Terör örgütünün ilk silahlı saldırılarının yıl dönümünü “Diriliş Bayramı” olarak gören anlayışlara ses çıkarmayıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal bayramlarını görmezden gelmek samimiyet değil, açık bir çelişkidir...

Bizim durduğumuz yer nettir...

Laik, üniter Türkiye Cumhuriyeti...

Tek vatan, tek bayrak, ortak dil Türkçe...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet...

Emperyalizmin dün başaramadığını bugün de başarmasına izin vermeyeceğiz...

Atatürk’te birleşme zamanıdır"...

GENEL BAŞKANA ALANYA DAVETİ

Dr. Hüsnü Bozkurt...

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı...

Kendisiyle tanışıklığımız uzun yıllar öncesine dayanır...

1990'lı yıllarda şahsım bu meslekte muhabirlik yaparken, Dr. Hüsnü Bozkurt, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Konya Hastanesi Başhekimi olarak görev yapıyordu...

O dönemin kısıtlı imkanlarına rağmen yaptığı uygulamalarla hastaneye adeta çağ atlatmıştı...

Refahyol hükümetince görevden alınınca 1997'de memuriyetten ayrıldı ve siyasi yaşamını CHP'de sürdürdü...

1998-1999 yıllarında CHP Konya İl Başkanı, 1998-2001 yılları arasında Kurultay delegesi oldu...

Konya'da özel bir hastanenin başhekimi iken 7 Haziran 2015' de CHP'den Konya Milletvekili seçildi, 1 Kasım 2015'te yenilenen seçimlerde yine milletvekili seçilerek 24 Haziran 2018'e kadar bu görevi sürdürdü...

1994 yılında kurulan ADD Konya şubesinin kurucuları arasında yer aldı...

Derneğin 16. Olağan Genel Kurulunda Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Dr. Hüsnü Bozkurt, 2 Ekim 2021'den bu yana ADD Genel Başkanı olarak görevine devam ediyor...

Atatürk'ün yılmaz bir neferi olan Dr. Hüsnü Bozkurt'u Alanya'ya davet eden Gökhan Sipahioğlu, bu konuda da şu ifadeleri kullandı...

"Atatürkçü Düşünce Derneğimizin Düzenlemiş olduğu 30 Ağustos Zafer haftası dolayısıyla Anıtkabir ziyaretimizi gerçekleştirdik...

Genel Başkanımız Sayın Mustafa Hüsnü Bozkurt ile gündeme dair değerlendirmelerde bulunduk...

Ayrıca 28 Ekim tarihinde yapacağımız Cumhuriyet Balomuza katılması yönünde kendisinden söz aldık"...

Son tahlilde bu anlamlı girişimleri nedeniyle ADD Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu'nu yürekten kutluyorum...

Nokta...

Yeni Adli Yıl dün

itibarı ile başladı

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan ve

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil dün itibarı le sona erdi ve yeni adli yıl başladı...

Yeni adli yılın başlaması nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Anavatan Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Bölge Sorumlusu Murat Kurt, hayırlı olsun dileklerini iletirken, şu ifadeleri kullandı...

"Yeni adli yılın; ülkemize, adalet teşkilatımıza, hakim ve savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adliye personelimize hayırlı olmasını diliyorum...

Adaletin, hakkaniyetin ve hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir adli yıl olması temennisiyle…

Yeni adli yıl hayırlı, uğurlu olsun"...

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert nezdinde ben de tüm teşkilatın yeni adli yılını kutluyorum...

Onca kısıtlı imkanlara rağmen görevlerini en iyi şekilde yerine getiren adalet temsilcilerine başarılar diliyorum...

Unutmayalım, adalet, hak ve hukukun üstünlüğünü savunan ve güçlü ya da zayıf fark etmeksizin bir gün herkesin aynı oranda ihtiyaç duyacağı en temel toplumsal değerdir...

Nokta...



30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı Alanya'da büyük bir coşkuyla kutlandı..

Alanya Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikler, Fener Alayı Yürüyüşü ve ünlü sanatçı Gülşen’in sahne aldığı muhteşem konserle zirveye ulaştı...

Kutlamalar, akşam saatlerinde Atatürk Anıtı önünde toplanan binlerce vatandaşın katılımıyla başladı...

Fener Alayı’nın meşalesi; Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve protokol üyeleri tarafından yakıldı... 7’den 70’e her yaştan vatandaşın ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı kortej; marşlar eşliğinde Atatürk Caddesi, Bostancıpınarı Caddesi ve Rıhtım Caddesi güzergahı üzerinden devam etti... Evlerinin balkonlarından ve iş yerlerinden alkışlarla korteje destek veren vatandaşların coşkusuyla süren yürüyüş, eski belediye binası arkasındaki etkinlik alanında son buldu...

Etkinliklerde emeği geçen ve bu büyük coşkuya ortak olan herkesi yürekten kutluyorum...

Alanya bu anlamda farkını bir kez daha ortaya koydu...

Nokta...

Hüseyin Yıldız dualarla uğurlandı

ALANYA siyaset dünyasının duayen isimlerinden olan 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, kent protokolü, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreniyle dualar eşliğinde ebediyete uğurlandı...

Merhum Hüseyin Yıldız için düzenlenen cenaze merasimi, kentin idari, adli ve siyasi dinamiklerini bir araya getirdi...

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...

"23. Dönem MHP Antalya Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız Başkanımızı son yolculuğuna uğurladık...

Ruhu Şad, mekanı cennet olsun"...

Hüseyin Yıldız gibi siyasetçiler gerçekten kolay yetişmiyor...

Mekanı Cennet olsun...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA siyaset dünyasının renkli simalarından olan, temsil ettiği Mahmutlar Mahallesi bölgesi başta olmak üzere Alanya'nın sorunları ile yakından ilgilenen ve çözüm yolları ile birlikte gündeme taşıyan, mensubu olduğu Milliyetçi Hareket Partisi’ni (MHP), Alanya Belediye Meclisi üyesi olarak başarıyla temsil eden, kendisine gelen yardım talebini hiç bir zaman geri çevirmeyen ve insanlara elinden gelen yardımı yapmaya gayret gösteren, samimi ve güler yüzlü tavırları ile gönüllerde taht kuran Kayhan Balta'ya...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ