Edinilen son dakika bilgilerine göre Alanyaspor’a ait binada yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye müdahale için ekiplerin yönlendirildiği, söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının hangi bölümde başladığı ve çıkış nedeni konusunda henüz doğrulanmış ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Ekiplerin önceliği alevlerin binanın diğer bölümlerine ve çevredeki alanlara yayılmasını önlemek. Yangınlarda müdahalenin ardından tamamen söndürme ve soğutma çalışmaları yürütülürken, yeniden tutuşma ihtimaline karşı bölgenin bir süre kontrol altında tutulması gerekiyor. Olayla ilgili can kaybı, yaralanma veya maddi hasarın boyutuna ilişkin şu aşamada resmi bir açıklama yapılmış değil.