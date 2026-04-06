Bilader iki gündür Sepedci Hasan Emmi'le oğlu Zeki'nin öküz hikayesini annadıveriyom. Bün bi öküz hikayesi taa annadıvericeem. İramedli Besim Ağa'nın bobası İramedli Uzun Amat Emmi, dee bi vakıdlar bacca sürme işini içig geçirgedmiş. "Engi işi neci geçirgeddin?" deyi soranlara "Acelem yog. Benim öküzler Akseki'den, başka öküzün iki saadda sürdüğü baccayı yarım saadda sürer. Onun uçu acelem yog" derimiş. Uzun Amat Emmi, haggatan o zamanlar Akseki'den metgin iki öküz getirdmişimiş. Yalnız Amat Emmi çit sürmeye garer verdiinde öküzlerin metgin olmadığını annamış. Öküzler ahırda bi boy yatır, bi boy yem yerlerimiş. Bigün gene biri "Amat Emmi çifdin gec galıyoru, baccayı neci sürmen?" dediinde Amat Emmi ögelenmiş, hööle demiş:

"Naapaan bilader? Akseki'den öküz aldım çifdim galmasın deyi, samanı yatarag yerler zahmed olmasın deyi" demiş.

Deecem hu, Uzun Amat Emmi'nin öküzleri tembel çıkmış. Gari çifde alışdırıcaam deyi ömrü özee üzülmüş. Onun uçu Amat Emmi de "Bilader dibini bilmediin guyudan su içmeecen, yelli öküzden vazgeçmeecen" derimiş. İşda size bün gene bi başka öküz hikayesi annadıverdim. Besim Ağa'ya da, bobası Uzun Amat Emmi'ye de Allah gani gani iramed eylesin.

Benden bünlük bu gadar. Hadi galın saalıcaala.