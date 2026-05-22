Alanya’da okul öncesi eğitim alanında hizmet veren Özel Gök ve Su Anaokulu, yeni adresinde eğitim faaliyetlerine başladı. Oba Mahallesi Heseoğlu Sokak No:19 adresinde hizmet vermeye başlayan anaokulu, çocuklara güvenli, huzurlu ve doğayla iç içe bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor.

Geniş ve yemyeşil bahçesiyle dikkat çeken kurumda çocukların yalnızca sınıf ortamında değil, açık alanlarda da aktif şekilde vakit geçirebilmesi amaçlanıyor. Eğitimciler, özellikle okul öncesi dönemde çocukların doğayla temasının gelişim süreçlerine önemli katkı sağladığını belirtiyor.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM MODELİ

Modern eğitim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Özel Gök ve Su Anaokulu’nda öğrencilerin sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen birçok farklı program uygulanıyor. Kurum bünyesinde İngilizce eğitimi, jimnastik, sanat etkinlikleri, atölye çalışmaları, müzik dersleri ve eğitsel oyunlar yer alıyor.

Ayrıca çocukların bireysel gelişim süreçlerini desteklemek amacıyla Montessori eğitimi ve okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları da program içerisinde bulunuyor. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık (PDR) desteğiyle çocukların gelişim süreçlerinin yakından takip edildiği ifade ediliyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE EĞİTİM ORTAMI

Kurucular ve eğitimciler, çocukların erken yaşta keşfederek öğrenmesinin önemine dikkat çekerek yeni kampüsün bu anlayış doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Açık oyun alanları, doğal yaşamla uyumlu bahçe düzeni ve güvenli sosyal alanlarla çocukların keyifli zaman geçirebileceği bir ortam oluşturulduğu kaydedildi.

Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği yeni eğitim alanında çocukların hem bireysel yeteneklerini keşfetmeleri hem de sosyal iletişim becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

VELİLERE ERKEN KAYIT ÇAĞRISI

Özel Gök ve Su Anaokulu yetkilileri, Eylül ayına kadar yapılacak kayıt işlemlerinde mevcut fiyatların geçerli olacağını açıkladı. Yeni dönem fiyat artışından etkilenmek istemeyen velilerin erken kayıt fırsatından yararlanabileceği belirtildi.

Yetkililer ayrıca yeni eğitim dönemine yönelik hazırlıkların sürdüğünü ve öğrencilere güvenli, sıcak ve kaliteli bir eğitim ortamı sunmak için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.Cemali AYDINOĞLU