Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen otobüs yangını korku dolu anlara neden oldu. Antalya’dan İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü, Tarsus-Pozantı otoyolu Damlama mevkiinde seyir halindeyken alev aldı. İlk belirlemelere göre yangının otobüsün motor bölümünde başladığı öğrenildi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, sürücü otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuların tahliye edilmesini sağladı.

YOLCULAR SON ANDA KURTULDU

Yangının büyümesi üzerine yolcular büyük panik yaşadı. Otobüste bulunan vatandaşlar dakikalar içinde dışarı çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınırken, otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. İlk incelemelerde olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

OTOYOLDA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yangın nedeniyle Tarsus-Pozantı otoyolunda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Güvenlik ekipleri bölgede önlem alırken, araç geçişleri kontrollü şekilde sağlandı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldı.