Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen olayda, elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi. Olay, ilçeye bağlı kırsal Hisaraltı Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, evde elektrikli fırında ekmek pişiren 18 yaşındaki Dilber Söylemez, henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Genç kızın fenalaştığını fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE YAŞAMINI KAYBETTİ

İhbar üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dilber Söylemez, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın hayatını kaybetmesi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Olayın ardından hastane çevresinde üzüntü yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dilber Söylemez’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, elektrikli fırında teknik bir arıza olup olmadığı araştırılıyor.

Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde kullanılan elektrikli ev aletlerinde kaçak akım riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.