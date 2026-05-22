LİSTENİN ikinci sırasında Fenerbahçe yer aldı. Sarı-lacivertliler, 33 bin 934 seyirci ortalamasıyla dikkat çekerken, üçüncü sırada ise 28 bin 163 ortalama ile Beşiktaş bulundu. Trabzonspor da 26 bin 991 ortalama ile üst sıralarda yer alan kulüpler arasında gösterildi. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor ise 19 bin 189 seyirci ortalamasıyla önemli bir taraftar desteği yakalayarak beşinci sıraya yerleşti. Özellikle Göztepe, yüzde 78,55'lik doluluk oranıyla sezonun en yüksek stat doluluk oranlarından birine ulaştı.

ALANYASPOR 14'ÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Corendon Alanyaspor ise seyirci ortalaması sıralamasında 18 takım arasında 14'üncü sırada kendine yer buldu. Turuncu-yeşilli ekip, iç sahada oynadığı 17 karşılaşmada maç başına 4 bin 310 taraftarı tribünlere çekti. Alanyaspor'un maçlarını oynadığı statta yüzde 44,31 doluluk oranı yakalanırken, Akdeniz temsilcisinin özellikle sezonun kritik haftalarında taraftar desteğini daha fazla hissettiği görüldü. Süper Lig'in birçok İstanbul ekibinin önünde yer alan Alanyaspor, doluluk oranında da dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

EN DÜŞÜK ORTALAMA KARAGÜMRÜK'TE

Seyirci ortalamalarında listenin son sıralarında ise İstanbul ekipleri yer aldı. Fatih Karagümrük, maç başına yalnızca bin 686 seyirci ortalamasıyla son sırada bulunurken, yüzde 2,17'lik doluluk oranı dikkat çekti. Kasımpaşa ve Başakşehir de düşük seyirci ortalamalarıyla listenin alt sıralarında yer aldı. Öte yandan futbolseverler, Süper Lig'de taraftar atmosferinin her geçen sezon daha da önem kazandığını belirtirken, özellikle Anadolu kulüplerinin tribün desteğini artırmak için farklı projeler üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Cemali AYDINOĞLU