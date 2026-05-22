Alanya’nın turizmdeki doğal ve kültürel değerlerini farklı alanlarla birleştiren çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Island VIP Yatch sahibi Kaptan Turgay Meşe, düzenlediği yat turlarında yabancı turistlere Alanya’da yetişen tropikal meyveleri ikram ederek bölgenin tarımsal potansiyelini ön plana çıkarıyor.

Özellikle muz, papaya ve çeşitli tropikal ürünlerin turistler tarafından ilgiyle karşılandığını belirten Meşe’nin, Alanya’nın sadece deniz ve güneş turizmiyle değil, verimli tarım arazileri ve yerel lezzetleriyle de dikkat çekmesini amaçladığı öğrenildi.

ALANYA’NIN TARIMSAL ZENGİNLİĞİNE YAKIN İLGİ

Geçtiğimiz günlerde Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu’nu ziyaret eden Kaptan Turgay Meşe, Güney Mahallesi’nde bulunan papaya bahçesini gezerek üretim süreci hakkında bilgi aldı. Dalından kendi elleriyle papaya toplayan Meşe, daha sonra farklı bir serada muz hasadı da gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında Alanya’nın iklim avantajı sayesinde tropikal meyve üretiminde önemli bir noktaya geldiği vurgulanırken, bölgedeki üreticilerin son yıllarda farklı ürün çeşitliliğine yöneldiği ifade edildi.

TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Yat turlarına katılan yabancı turistlerin Alanya’ya özgü tropikal meyvelere büyük ilgi gösterdiğini söyleyen sektör temsilcileri, özellikle papaya ve muz gibi ürünlerin turistler için farklı bir deneyim sunduğunu belirtti.

Turistler, Alanya açıklarında gerçekleştirilen tekne turlarında hem Akdeniz’in doğal güzelliklerini görme fırsatı buluyor hem de bölgeye özgü ürünleri tatma imkanı elde ediyor. Bu durumun Alanya’nın gastronomi ve tarım turizmi açısından da dikkat çekmesine katkı sağladığı ifade ediliyor.

TURİZM VE TARIM BİR ARAYA GELİYOR

Alanya’da son yıllarda turizm ile tarımı buluşturan projelerin giderek arttığına dikkat çekilirken, tropikal meyve üretiminin bölge ekonomisine önemli katkı sunduğu belirtiliyor. Özellikle yerli üreticilerin ürünlerini doğrudan turistlere tanıtabilmesi, hem üreticinin gelirine hem de Alanya’nın marka değerine olumlu yansıyor.

Kaptan Turgay Meşe’nin gerçekleştirdiği bu tür tanıtım çalışmalarının, Alanya’nın alternatif turizm potansiyeline katkı sunduğu ve bölgenin doğal ürünlerinin uluslararası ziyaretçiler tarafından daha yakından tanınmasına yardımcı olduğu kaydedildi.Cemali AYDINOĞLU