Alanya'da tiyatroseverler, geçtiğimiz günlerde unutulmaz bir sanat gecesinde buluştu. Ünlü yazar Robert Thomas tarafından kaleme alınan "8 Kadın" adlı oyun, 13 Mayıs'ta Alanya Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde amatör oyuncular tarafından başarıyla sahnelendi

"8 Kadın", Noel arifesinde aynı evde bulunan sekiz kadının etrafında gelişen gizemli bir cinayet hikâyesini konu alıyor. Dış dünyadan tamamen izole kalan kadınlar, şüpheler, suçlamalar ve birer birer ortaya çıkan sırlarla yüzleşirken, klasik polisiye atmosferi derin psikolojik çözümlemelerle birleşiyor. Her karakterin taşıdığı sırlar, oyunun temposunu giderek yükseltirken izleyiciyi de hikâyenin içine çekiyor. Gösterim, Gusto kültür platformu tarafından organize edilirken, oyunun yönetmenliğini Viktoriya Gurova üstlendi. Sahneye çıkan oyuncular profesyonel olmamalarına rağmen performanslarıyla büyük beğeni topladı. Özellikle sahne düzeni, karakterlerin duygusal derinliği ve mizansenlerdeki titizlik izleyicilerden tam not aldı. Yoğun katılımın olduğu gecede salon tamamen dolarken, oyunun ilerleyen bölümlerinde salonda dikkat çekici bir sessizlik hâkim oldu. Final sahnesinin ardından izleyiciler oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı. Gösterim sonrası birçok sanatsever, oyundan oldukça etkilendiklerini belirterek bu başarılı yapımın yeniden sahnelenmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Cemali AYDINOĞLU