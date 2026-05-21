Syedra Antik Kenti yakınındaki bölgede seramik parçaları ve tarihi yaşam izleri tespit edildi. Antalya Alanya’daki tarihi mirasa bir yeni kayıt daha eklendi. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı kararla, Alanya’nın Seki Mahallesi’nde bulunan tarihi kilise kalıntısı ve çevresindeki alan resmen koruma altına alındı. Kurulun 28 Nisan 2026 tarihli ve 21837 sayılı kararı, 21 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte bölgedeki tarihi yapıların zarar görmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

SEKİ MAHALLESİ’NDE TARİHİ KEŞİF

Koruma kararı, Seki Mahallesi sınırlarında bulunan 134 ada 1 parseli kapsıyor. Hazine mülkiyetindeki ve orman vasfı taşıyan arazide yapılan incelemelerde tarihi kilise kalıntısına ulaşıldı. Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, kilisenin bulunduğu bölüm “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescillendi. Kilisenin çevresindeki ve çok sayıda seramik parçasının bulunduğu alan ise “3. Derece Arkeolojik Sit Alanı” ilan edildi. Uzman raporlarında bölgede geçmiş dönemlerin sosyal ve ekonomik yaşamına ait önemli izler bulunduğu belirtildi.

SYEDRA ANTİK KENTİ YAKININDA

Koruma altına alınan alanın, Alanya’nın yaklaşık 20 kilometre doğusundaki Syedra Antik Kenti çevresinde yer aldığı öğrenildi. Tarihi kaynaklara göre Syedra’nın geçmişi MÖ 9. yüzyıla kadar uzanıyor. Kentte yaşamın MS 13. yüzyıla kadar devam ettiği değerlendiriliyor. Hem kıyı hem dağ kenti özelliği taşıyan Syedra’nın, antik dönemde bölgenin stratejik merkezlerinden biri olduğu biliniyor. Roma İmparatoru Tiberius dönemine ait sikkelerde “Syedreon” adına rastlandığı belirtilirken, bölgede yapılan kazılarda çeşitli yazıtlar, yapı kalıntıları ve seramik buluntular ortaya çıkarılmıştı.

KORUMA SÜRECİ BAŞLADI

Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası bölgede yeni yapılaşma ve müdahalelerin koruma kurulu iznine tabi olacağı öğrenildi. Alanya’daki tarihi kilise kalıntısının, ilerleyen süreçte yapılacak bilimsel çalışmalarla daha detaylı incelenmesi bekleniyor.