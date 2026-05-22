Avek Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Murat Dalkıran, uzun yol öncesinde ihmal edilen küçük sorunların bayram trafiğinde ciddi problemlere dönüşebildiğini belirterek, “Şehir içinde günlük kullanımda fark edilmeyen birçok sorun, uzun yolda ortaya çıkıyor. Sürücüler bazen motor arıza ışığını ya da düşük lastik basıncı gibi uyarıları erteleyebiliyor. Ancak bayram yolculuğu gibi uzun ve yoğun sürüşler, ertelenen problemlerin beklenmedik şekilde büyümesine neden olabiliyor” dedi.

Dalkıran, bayram öncesinde araç sahiplerinin mutlaka kontrol ettirmesi gereken temel bakım kalemlerinin başında motor yağı, soğutma suyu, fren sistemi, lastikler ve akü kontrollerinin geldiğini belirtiyor. Özellikle akü performansının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Dalkıran, “Üç yaşını geçen akülerin mutlaka test edilmesini öneriyoruz. Kısa sürede tamamlanan basit bir kontrol, sürücüyü saatler sürebilecek mağduriyetlerden koruyabilir” diye konuştu.

Lastik güvenliği konusunda da önemli uyarılarda bulunan Dalkıran, Avek Otomotiv yetkili servislerine gelen araçların önemli bölümünde lastik diş derinliklerinin yasal sınırın altında olduğunu ifade etti. Islak zeminde fren mesafesinin ciddi ölçüde uzayabildiğini belirten Dalkıran, şu bilgileri paylaştı:

“Yıpranmış lastikler özellikle yağışlı havalarda büyük risk oluşturuyor. Sürücüler bunu çoğu zaman şehir içinde fark etmiyor; ancak uzun yolda ani frenleme gerektiğinde ya da zemin ıslandığında fark çok daha kritik hale geliyor. Güvenli sürüş için lastik durumu mutlaka kontrol edilmeli.”

Bayram öncesi servis yoğunluğunun her yıl benzer şekilde arttığını söyleyen Dalkıran, araç sahiplerinin bakım ve randevu süreçlerini son günlere bırakmaması gerektiğini vurguladı:

“Bayrama birkaç gün kala servislerde ciddi yoğunluk yaşanıyor. Bu durum hem planlamayı zorlaştırıyor hem de sürücüler üzerinde zaman baskısı oluşturuyor. Oysa bayramdan iki hafta önce yapılan bir bakım sayesinde araç daha detaylı incelenebilir ve gerekli işlemler daha konforlu şekilde tamamlanabilir. Erken planlama, daha güvenli ve sorunsuz bir yolculuk anlamına geliyor.”

Planlı bakımın önemine dikkat çeken Dalkıran, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“Yetkili servise gelmemenin bedeli, çoğu zaman bakım maliyetinden çok daha yüksek olabiliyor. Tatil öncesinde yapılan kontrollü bir bakım; olası arızaların, yolda yaşanabilecek mağduriyetlerin ve tatil planlarının aksamasının önüne geçilmesinde önemli rol oynuyor.”