Corendon Alanyaspor’un genç isimlerinden Buluthan Bulut, yoğun geçen sezon temposunun ardından saha dışındaki aktif yaşamıyla dikkat çekti. Genç futbolcu, yakın arkadaşı Erdoğan Yönet ile birlikte tenis kortunda görüntülendi.

Futbol dışında farklı spor branşlarına da ilgi gösteren Buluthan Bulut’un tenis oynadığı anlar, çevrede bulunan sporseverlerin de ilgisini çekti. Samimi atmosferde geçen buluşmada ikilinin neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

SPORCU DİSİPLİNİNİ SAHA DIŞINA DA TAŞIYOR

Sezon boyunca yoğun antrenman ve maç temposuyla mücadele eden genç futbolcunun, boş zamanlarında da spor yapmayı tercih ettiği görüldü. Fiziksel dayanıklılık ve koordinasyon açısından futbolcuların sık tercih ettiği branşlardan biri olan tenis, Buluthan Bulut’un da ilgi alanları arasında yer aldı.

Kortta zaman zaman rekabetin yükseldiği anlar yaşansa da dostane görüntüler ön plandaydı. İkilinin karşılıklı yaptığı ralliler ve eğlenceli anlar çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti.

GENÇ FUTBOLCUYA İLGİ BÜYÜK

Alanyaspor altyapısından yetişen ve performansıyla dikkat çeken Buluthan Bulut, genç yaşına rağmen taraftarların yakından takip ettiği isimler arasında bulunuyor. Sahadaki mücadeleci yapısıyla öne çıkan futbolcunun sosyal yaşamındaki enerjik tavırları da dikkat çekiyor.

Özellikle profesyonel sporcuların farklı branşlarla ilgilenmesinin hem fiziksel gelişim hem de mental dinlenme açısından önemli olduğuna dikkat çekilirken, genç futbolcunun aktif yaşam tarzının sporcu kimliğini desteklediği ifade ediliyor.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tenis buluşması sırasında ortaya çıkan renkli görüntüler, sporun birleştirici yönünü de gözler önüne serdi. Futbol sahalarındaki rekabetin dışında samimi bir ortamda vakit geçiren Buluthan Bulut ve Erdoğan Yönet’in keyifli halleri objektiflere yansıdı.

Genç futbolcunun sezon arasındaki bu kısa molayla yeni dönem öncesinde moral depoladığı öğrenildi.Cemali AYDINOĞLU