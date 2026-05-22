CORENDON Alanyaspor denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan kaptan Efecan Karaca, turuncu-yeşilli camianın yaşayan efsaneleri arasında yer almaya devam ediyor. 2013 yılından bu yana Alanyaspor formasını terleten deneyimli futbolcunun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Ancak Alanya futbol kamuoyunda, kulüp yönetiminin Efecan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor. 36 yaşına giren tecrübeli kaptan, yalnızca saha içindeki performansıyla değil, kulübe olan bağlılığı ve vefasıyla da taraftarların gönlünde ayrı bir yere sahip. Yıllardır Alanyaspor'un hem Süper Lig'e yükselişinde hem de ligde kalıcı hale gelmesinde önemli rol oynayan Efecan'ın futbol kariyerini Alanya'da tamamlaması ve jübilesini de burada yapması bekleniyor.

TAKIMIN DEĞİŞMEZ İSMİ

Transfermarkt verilerine göre Efecan Karaca, profesyonel kariyerinde toplam 566 resmi maçta forma giydi. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 51 gol atıp 69 asist yaptı. Başarılı futbolcu kariyerinde; Süper Lig'de 284 maça çıkıp 24 gol attı, 1. Lig'de 158 maçta 14 gole imza attı, 2. Lig'de ise 69 karşılaşmada 12 gol kaydetti. Ayrıca Türkiye Kupası'nda 34 kez forma giyerek 1 gol attı. Özellikle Alanyaspor’un alt liglerden Süper Lig’e uzanan hikâyesinde takımın değişmez isimlerinden biri olan Efecan Karaca, kaptanlık bandını yıllardır başarıyla taşıyor. Taraftarların büyük sevgisini kazanan tecrübeli isim, saha içindeki mücadeleci yapısı ve aidiyet duygusuyla kulübün simge futbolcuları arasında gösteriliyor.

"EFECAN BU ŞEHRİN DEĞERİ"

Alanyaspor camiasında birçok futbolcu gelip geçerken, Efecan Karaca'nın yıllardır aynı armaya sadık kalması futbolseverlerin takdirini topluyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, yönetimin tecrübeli kaptanla yeni sezon öncesinde masaya oturması ve sözleşmesini 1 yıl daha uzatması bekleniyor. Turuncu-yeşilli taraftarlar ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla "Kaptan bırakmaz" ve "Efecan bu şehrin değeri" yorumlarıyla deneyimli futbolcuya destek vermeyi sürdürüyor. Cemali AYDINOĞLU

