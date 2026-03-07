SAVAŞ sanatı, sadece kaba kuvvetin değil, aynı zamanda zekanın ve aldatmacanın bir çarpışmasıdır. Tarih boyunca ordular, düşmanı alt etmek için bazen binlerce askerden daha etkili olan "görünmez" silahlara başvurdular: Yanılsamalar ve hileler. Bu stratejinin en çarpıcı ve güncel örneklerinden biri, son dönemdeki bölgesel gerilimlerde ve çatışmalarda kendini gösterdi. Özellikle modern teknolojinin zirvesindeki ABD ve İsrail gibi güçlerin, milyonlarca dolarlık akıllı mühimmatlarını sadece birer "boya ve fırça" darbesine harcamaları, savaşın doğasındaki o kadim kuralı bir kez daha hatırlattı: Göz her zaman gördüğüne inanır, ancak akıl gördüğünü sorgulamalıdır. Yaşanan son çatışmalarda, stratejik noktalara, boş arazilere veya sığınakların üzerine gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar kusursuz helikopter ve füze rampası resimleri çizildi. Uydular ve insansız hava araçları bu görüntüleri "yüksek değerli hedef" olarak işaretlediğinde, düğmeye basıldı. Sonuç ise askeri bir trajikomediydi; değeri birkaç yüz doları geçmeyen boyalar, maliyeti milyon dolarları bulan güdümlü füzeleri etkisiz hale getirdi. Bu durum, teknolojinin en ileri seviyesinde bile "aldatmanın" hala en ucuz ve en etkili savunma hattı olduğunu kanıtladı.

​Bu modern illüzyon, aslında tarihin derinliklerinden gelen bir mirasın devamıdır. Aldatma sanatının piri sayılan Sun Tzu'dan bu yana, "savaşın yolu yanıltmaktan geçer" ilkesi hiç değişmedi. Örneğin, Moğol imparatoru Cengiz Han’ın, az sayıdaki askerini kalabalık göstermek için her askere beşer adet meşale yaktırması veya atların arkasına çalı çırpı bağlatıp büyük toz bulutları çıkararak devasa bir ordu geliyor izlenimi yaratması, bugünkü "resim hilesiyle" aynı mantığa dayanır. Düşmanın zihninde olmayan bir tehdit yaratmak, var olan tehdidi gizlemek kadar değerlidir. Haçlı Seferleri sırasında Selahaddin Eyyubi’nin, düşmanı susuz bırakmak için geri çekilirken kuyuları zehirlemesi veya boş çadırlar bırakarak baskın yapacağı izlenimi vermesi, psikolojik üstünlüğün fiziksel güçten önce geldiğini göstermiştir.

​Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ise bu işin artık bir "sanat dalına" dönüştüğü dönemler oldu. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nda müttefiklerin kullandığı "Hayalet Ordu" (Ghost Army), tarihin en büyük sahneleme başarılarından biridir. Şişme tanklar, hoparlörlerden yayılan sahte tank paleti sesleri ve boş radyo trafikleri ile Nazi ordusu, saldırının nereden geleceği konusunda tamamen kör edildi. Düşman, karşısında devasa bir zırhlı tümen olduğunu sanırken aslında sadece hava ve kauçuktan ibaret balonlara ateş ediyordu. Bugün Ortadoğu coğrafyasında gördüğümüz yere çizilen helikopter resimleri, işte bu şişme tankların dijital çağdaki izdüşümüdür. Modern sensörleri ve yapay zekâ destekli hedefleme sistemlerini kandırmak için perspektif oyunları ve gölgelendirme teknikleri kullanmak, en az bir hava savunma sistemi kadar hayat kurtarıcı olabiliyor.

​Savaşın bu akıl almaz oyunları bize şunu öğretiyor: Silahlar ne kadar akıllı olursa olsun, onları yöneten ve onlara hedef gösteren insan algısı hala manipülasyona açıktır. Milyar dolarlık savunma bütçeleri, bazen bir ressamın perspektif hilesiyle yerle bir olabilir. Tarih, devasa kaleleri yıkan topları değil, o kalelerin kapısını içeriden açtıran zekayı hatırlar. Bugünün dünyasında füzeler hedefini şaşırabilir, uydular yanıltılabilir ancak stratejik deha, her zaman en büyük yıkımı düşmanın zihninde yaratır. Sonuçta savaş, sadece mermilerin bittiği yerde değil, hayal gücünün durduğu yerde kaybedilir.

​Esen kalın...