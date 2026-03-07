Eskiden Alanya’da trafiğe çıkmak çok basitti.

Arabaya binersin, kontağı çevirirsin, bir bakmışsın kendini ya sahil yolunda ya da çarşı içinde bulmuşsun.

Şimdi işler biraz değişti.

Yeni trafik cezalarını duyunca Alanyalı sürücüler arabaya binmeden önce neredeyse küçük bir toplantı yapacak hale geldi.

“Arkadaşlar… Ben şimdi merkeze iniyorum. Hakkınızı helal edin.”

Çünkü trafikte yapılacak küçük bir hata, tatil bütçesini değil, neredeyse kışlık odun parasını götürecek seviyede.

Mesela diyelim ki çarşıya indiniz.

Park yeri arıyorsunuz…

Bir tur attınız, iki tur attınız, üç tur attınız…

Sonunda anlıyorsunuz ki Alanya’da park yeri bulmak, muz bahçesinde altın aramak gibi bir şey.

Mecburen uygun gördüğünüz bir yere bırakıyorsunuz.

Ama aklınız arabada…

“Acaba döndüğümde camda bir sürpriz olur mu?”

Olursa da küçük bir kağıt değil artık.

Neredeyse kredi kartı ekstresi gibi.

Bir de yazın turist yoğunluğu var tabii.

Sahile inen var, otele giden var, navigasyonun peşinde şehir turuna çıkan var…

Bizim Alanyalı da arada kalmış direksiyon başında düşünüyor,

“Acaba bugün eve sağ salim mi dönerim, yoksa eve gidince önce cezayı mı anlatırım?”

İşin şakası bir yana…

Trafikte düzen elbette şart.

Ama Alanya gibi turizm şehirlerinde iş biraz daha hassas.

Yollar aynı, park sorunu aynı, trafik yoğunluğu aynı…

Ama cezalar bir bakıyorsunuz roket gibi yukarı çıkmış.

Şimdi ise direksiyon başına geçen sürücünün üç şeyi hazır olmalı:

Ehliyet, sabır… bir de tabela okuma refleksi.

Kalın sağlıcakla.