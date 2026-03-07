Bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 417 bin TL’ye yükselmesini de içeren yeni vergi düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Teklif, kripto işlemlerinden mücevhere kadar birçok alanda yeni vergiler ve değişiklikler içeriyor.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni ekonomik düzenleme Meclis gündeminde önemli bir aşamayı geçti. “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklif yasalaşması halinde bedelli askerlik ücretinden kripto para işlemlerine, mücevherden bahis reklamlarına kadar birçok alanda yeni vergi ve düzenlemeler yürürlüğe girecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 417 BİN TL’YE ÇIKIYOR

Gençlerin yakından takip ettiği bedelli askerlik ücretinde yüzde 25’lik artış öngörülüyor. Mevcut durumda yaklaşık 335 bin TL olan bedelli askerlik bedelinin yeni düzenlemeyle yaklaşık 417 bin TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Askeralma Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre bedelli askerlik tutarı, 300 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla belirlenecek.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, bu tutarı peşin ödeyip 1 aylık temel eğitimi tamamladıktan sonra askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Ödenecek paranın 240 bin göstergeye denk gelen kısmı genel bütçeye, kalan kısmı ise Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na (SSDF) aktarılacak.

KRİPTO PARA İŞLEMLERİNE VERGİ GELİYOR

Teklifte kripto para piyasasını ilgilendiren önemli bir düzenleme de yer aldı. Buna göre kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yapılan satış ve transfer işlemleri vergiye tabi olacak.

Yeni düzenlemeye göre:

Vergi oranı: On binde 3

On binde 3 Hesaplama: Satış tutarı veya transfer anındaki rayiç değer üzerinden

Bu düzenleme, Türkiye’de hızla büyüyen kripto para alım satım işlemlerinde vergi uygulaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MÜCEVHER VE LÜKS TÜKETİME YENİ ÖTV

Teklif kapsamında lüks tüketim ürünleri için de yeni vergi düzenlemeleri getiriliyor.

Buna göre:

İnci, elmas ve diğer kıymetli taşlara yüzde 20 ÖTV uygulanacak.

uygulanacak. Düzenleme, kanunun yayımlanmasını izleyen ikinci ayın başında yürürlüğe girecek.

Bu kapsamda değerli taşlardan yapılan mücevher ve benzeri ürünler artık özel tüketim vergisine tabi olacak.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ VE BAHİS REKLAMLARINDA DEĞİŞİKLİK

Teklifte eğitim ve reklam alanlarını ilgilendiren maddeler de yer aldı.

Vakıf üniversitelerinin sağlık kuruluşları kurumlar vergisi muafiyetinden çıkarılacak. (Yürürlük tarihi: 1 Ocak 2027 )

kurumlar vergisi muafiyetinden çıkarılacak. (Yürürlük tarihi: ) Bahis ve şans oyunlarına ait reklam giderleri artık şirketler tarafından gider olarak gösterilemeyecek.

KAMU TAŞINMAZLARININ SATIŞI GENİŞLETİLİYOR

Düzenleme ile kamu kurumlarına ait bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasının önü açılıyor.

Buna göre;

Üniversiteler

Özel bütçeli idareler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

bünyesinde bulunan taşınmazlar talep edilmesi halinde özelleştirme kapsamına alınarak satışa çıkarılabilecek.

Ayrıca İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle işsizlik sigortası primindeki yüzde 1’lik devlet payını artırma veya azaltma yetkisi Cumhurbaşkanı’na veriliyor.

DEPREMZEDE KONUTLARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından inşa edilen konut ve iş yerleri için borçlandırma bedellerinde indirim imkanı da düzenlemede yer aldı.

Ancak bu indirimden 31 Aralık 2026’ya kadar borcunu peşin ödeyebilen hak sahipleri yararlanabilecek.

İlk konutlar için: %74 indirim

%74 indirim İlk iş yerleri için: %48 indirim

Borçların erken kapatılması halinde uygulanacak bu indirimler özellikle deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar açısından önemli bir finansal avantaj olarak değerlendiriliyor.

Rakamlar yüksek görünüyor. Ama özellikle bedelli askerlik ücretindeki artış, askerlik planı yapan gençler için ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Bugün bir otomobil fiyatına yaklaşan bedel… bazı aileler için birkaç yıllık birikim demek.

Yasa teklifi şu an komisyondan geçti. Asıl karar ise TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak oylama sonrası verilecek.