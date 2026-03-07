CUMHURİYET Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kadınların toplumdaki emeğine ve katkısına dikkat çekerek, kadınların daha eşit ve huzurlu bir yaşam sürdüğü bir Türkiye için birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

“KADINLAR TOPLUMUN EN BÜYÜK GÜCÜDÜR”

Kadınların hayatın her alanında önemli roller üstlendiğini belirten Kandemir, “Kadınlar ailede, iş hayatında, eğitimde ve sosyal yaşamda toplumun gelişimine büyük katkılar sunuyor. Kadınların emeği ve fedakârlığı, toplumun geleceğinin en güçlü temellerinden biridir” dedi.

“Eşitlik ve Saygı Toplumsal Barışın Anahtarıdır”

Kadınların hak ettiği saygıyı ve eşitliği görmesinin toplumsal barış açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Kandemir, “Kadınların kendilerini güvende ve değerli hissettiği bir toplum, aynı zamanda daha huzurlu ve güçlü bir toplumdur. Bu nedenle kadınların yaşamın her alanında daha fazla desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

“TOPLUMSAL DAYANIŞMA GÜÇLENMELİ”

Kadınların karşılaştığı sorunların çözümü için toplumun tüm kesimlerinin ortak bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Kandemir, “Kadınların daha güçlü olduğu, fırsat eşitliğinin sağlandığı bir Türkiye için dayanışma içinde çalışmak hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

“8 MART BİRLİK VE UMUT GÜNÜDÜR”

8 Mart’ın kadınların emeğini ve mücadelesini hatırlatan önemli bir gün olduğunu dile getiren Kandemir, “Kadınların hak ettiği değeri gördüğü, eşitliğin ve saygının hâkim olduğu bir gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi